47 képét lopták el egyszer -Kártyaadósság törlesztéseként is kerültek Veres Jánoshoz festmények Hódmezővásárhelyen

Kossuth-portrét ajándékozott a helyi Fidesznek Veres János (jobbról). A képet Hegedűs Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője vette át a párt irodájában. Fotó: Imre Péter

A háza nappalijában lévő festményeket mutatja az egykori csanyteleki polgármester, Veres János.

Fotó: Imre Péter

– Szeresd és őrizd, ezt a képet neked adom, közölte velem egykor a szentesi Szent Anna-plébánia esperese – mesélte a vásárhelyi Fidesznek a helyi Fidesz–KDNP közgyűlési csoportnak adományozott Kossuth-portré történetét a vásárhelyi Veres János, aki három cikluson keresztül, 1990-től 2002-ig Csanytelek polgármestere is volt. A szegediek főként vendéglátósként, az éjszakai életből ismerhetik.– Nem vagyok gyűjtő, a festmények és a különböző érdekes, értékes műtárgyak hagyatékokból, ajándékként, rám sózva, mert más nem vette meg, vagy kártyaadósság és vendéglői számla törlesztéseként kerültek hozzám. Igaz, Vásárhelyre költözésünk második évében elvittek a házunkból 47 festményt, de a betörők profik, szakértők lehettek, mert az értékesebbeket, ismertebbeket, a piacon jegyzetteket – például a Kossuth-portrét – ott hagyták. Azokat nem bírták volna elsózni feketén. A legutóbbi képet a szomszédomtól, Holler Lászlótól kaptam egy meglepetés birkapörköltért, amelyet neki főztem – mondta, és mutatta a falon a tájképet.Azok számára is ismerős lehet, akik politikával soha nem foglalkoztak: szakmája a vendéglátáshoz kötötte. Szegeden 1970. augusztus 4-én kezdte pályáját, nevéhez először az ÁFÉSZ-en belül üzletvezetőként vagy helyettesként, majd tulajdonosként a Kék Golyó, a Tisza Gyöngye, a Partfürdő, a Kékcsillag Étterem, majd a Kiskőrössy Halászcsárda kötődött. Utóbbiban vezette be a folyamatos, vagy ahogy mostanában írják, a 0-tól 24 óráig való nyitvatartást. 1983. március 15-én, az előző évi jeges ár pusztítását kiheverve nyitott. Több olyan sztorit mesélt a szegedi éjszakákról, amelyek más hangvételű írásokban, lapokban lehetnének csak publikusak. Szereplőik egy része ugyanis még manapság is közismert.– Soha nem azt néztem, mit kaphatok, hanem azt, mit adhatok a hazámnak. Ezzel a szemlélettel dolgoztam a vendéglátásban is, igyekeztem minél többet, jobbat adni a hozzám betérőknek, például a halászléhez ingyen friss, házi kenyeret. Ezért vállalkoztam a csanyteleki polgármesterségre, és adtam tovább az ajándékba kapott Kossuth-portrét – közölte a 67 éves, csanyteleki születésű Veres János.A kávét kortyolgattuk, amikor csendesen megszólalt: – Sok vallási témájú képet is láthatott. Nem véletlen. Engem Isten kegyel, véd, felvállalt, és ha csak tehetem, imádkozom hozzá. Köszönetet mondok. Tizennégy stroke-on vagyok túl, ez nélküle nem sikerülhetett volna – mondta, majd letette az asztalra az üres csészét.