48 millió forintos megtakarítás: Vásárhelyre viszik a vásárhelyi szemetet - Büntetik a szelektív gyűjtés ellen vétőket

– A vásárhelyi kommunális szemetet hétfőtől nem a felgyői hulladéklerakóba, hanem a Vásárhely és Batida közötti FCC telepére szállítjuk. Vagyis a 126 kilométeres oda-vissza út 6 kilométerre csökken, amivel az önkormányzat éves szinten 48 millió forintot takarít meg – jelentette be tegnap sajtótájékoztatón Márki-Zay Péter, Vásárhely polgármestere. A szelektív gyűjtést pedig még jobban ellenőrzik, és a szabálytalanságokat 15-től 50 ezer forintig terjedő hulladékgazdálkodási bírsággal büntetik – tette még hozzá.



Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója sorolta a költségcsökkenés tételeit: a 134 ezer futott kilométer és a 45 ezer liter üzemanyag 13 millió forintot tesz ki, 7 milliót spórolnak a béreken, az útdíjon 3 milliót, a lerakási díjon 20 milliót, és az amortizáció akár 5 millió forinttal is csökkenhet. Korábban azért nem volt erre lehetőség, mivel a hulladékgazdálkodási tenderen nem indult az említett cég, az ASA FCC, így a közbeszerzésen Felgyő lett a nyertes. A szelektív anyagok és a zöldhulladék továbbra is Felgyőre kerül, mert tárolására a vásárhelyi telepen nincs lehetőség.



A szelektív hulladékgyűjtésre még nagyobb hangsúlyt fektetnek, ezért kampányt indít a város. A szelektív kukákat rendszeresen ellenőrzik majd, és aki nem abba valót, vagy nem megtisztított hulladékot tesz bele, az 15-től 50 ezer forintig terjedő hulladékgazdálkodási bírságot kaphat. Ez a családi házas övezetekre vonatkozik, de az illegális szemétlerakók, a köztéren szemetelők és a gyűjtőszigeteket nem rendeltetésszerűen használók is erre számíthatnak.



Fontos: szelektív célra a lakosok további 240 literes sárga tetejű kukákat igényelhetnek, 15 ezer forint + áfa kaucióért. Ebbe ital- és ételmaradéktól, szennyeződéstől megtisztított papír (karton, újság, könyv), műanyag (PET-palack, mosószeres flakon), Tetra Pak-csomagolóanyag és kisebb fémtárgy (például: kiöblített üdítős- vagy konzervdoboz) kerülhet.



– Az újratelepített szelektív szigeteket olyan helyre helyeztük, ahol térfigyelő kamera figyeli, ki milyen hulladékot, szemetet rak a konténerekbe, így szankcionálható az ottani szabálytalanság is. Egy ügy már folyamatban van, minden lakost rá kell szorítani a szabályok betartására. A szelektív szigetek szennyezettsége egyébként most jó – közölte Kovács.



Az is elhangzott: az önkormányzat a köztéri hulladékgyűjtőket, kukákat átvizsgálja, a rosszakat kijavítja, kicseréli, illetve újakat is kihelyez.