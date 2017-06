500 tonna aszfalt sem oldja meg a kátyúproblémát: teherforgalom miatt rossz a vásárhelyi Hódtó utca

Az Oldalkosár utca betonlapjai az évek alatt elmozdultak, összetöredeztek, kikoptak. Fotó: Máté Gergely

– Rosszak a vásárhelyi utak, de mindenhol talál gyenge minőségű utat az ember. Én a Csomorkányin szoktam járni, azon tapasztaltam, hogy rövid idő alatt többször is javítani kellett – mondta Mónus Sándor.– Röviden annyit tudok mondani, hogy változó minőségűek – fogalmazott Mándoki András. Ennél markánsabb véleménnyel élt Péter, aki naponta járja Vásárhely utcáit. – A forgalmasabb utak közül az Andrássy Emlékpont és Kossuth tér közti szakasza, az Oldalkosár utca, valamint a Hódtó utca a Tesco körforgalmától a vasúti aluljáróig borzasztó – bosszankodott Péter.

Az Andrássy út fent említett szakasza, az Oldalkosár, illetve a Hódtó utca a városé. Az Andrássyn és a Hódtón látszik, hogy több helyen kátyúzták, illetve sávosan újították fel az úttestet, de mindhárom egyenetlen, ráadásul a Hódtón és az Oldalkosáron több lyukba is belefuthat az óvatlan autós.Az önkormányzati utak kátyúzására évente 500 tonna aszfaltot használnak fel, erre közel 15 millió forintot költenek. A város a Hódtó és a Tóalj utcát is folyamatosan javítja, kátyúzza, ami a teherforgalom miatt szükséges. Az Andrássyn ezen felül az útburkolati jeleket is időnként újrafestik, de teljes felújítás csak akkor várható, amikor a tramtrainberuházás megvalósul.