530 alkotást zsűriznek az Őszi Tárlatra

– Az idei, 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat zsűrizése szerdán kezdődött és pénteken zárul – mondta Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója a helyszínen, az Alföldi Galériában tartott sajtótájékoztatón. Megemlítette, hogy ettől az évtől – tavalyi közgyűlési döntés szerint – a Tornyai-plakett jutalma 1,5 millió forint, és debütál az életműdíj.A 65. Vásárhelyi Őszi Tárlatra 241 művész 530 alkotást adott be, ezek közül 295 festmény, 105 grafika, 114 plasztikai alkotás, szobor és 14 az úgynevezett egyéb kategóriába tartozó mű, különböző technikákkal megvalósítva. A zsűrinek, amelynek mindig nehéz dolga van, Pogány Gábor művészettörténész, a VÖT címzetes kurátora és a tárlat rendezője az elnöke, tag Hegedűsné Dékány Magdolna művészeti tanácsadó, Fehér Dávid művészettörténész, Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, és a grémium munkáját Miklós Péter is segíti.– Eddig a fődíj, a Tornyai-plakett volt a csúcs, amelyet egy művész megkaphatott a Vásárhelyi Őszi Tárlaton. Az idén debütáló életműdíj újabb lehetőség a legjobbak elismerésére. Az is vonzó lehet, hogy a fődíjjal járó jutalom 1,5 millió forintra nőtt. Talán ennek is köszönhető, hogy régebbi kiállítók visszatértek, újra beadtak alkotásokat – közölte Pogány Gábor. Elmondta még: három, az elmúlt 1 évben elhunyt művészre egy-egy kiállított művükkel emlékeznek a tárlaton.Pogány Gábor azt is elárulta, ha egy-egy alkotót hangsúlyozni akarnak, felhívni rá a figyelmet, ahhoz nem elég egy festmény, szobor, vagy grafika, legalább kettő-három kell. Ami azt jelenti – mivel nem fér el mind az 530 pályamunka –, hogy lesznek művészek, akiktől meg kell válni. Ez pedig – tapasztata szerint – nem megy majd konfliktusok nélkül. Azt mondta: csakis őket, a zsűrit kérdezzék az érintettek az okokról, rajtuk kérjék számon a döntést.Az október 7-én, vasárnap délben nyíló 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat december első vasárnapjáig, 2-áig látogatható.Zsűrizésre váró festmények az Alföldi Galériában. Még a padlóra is jutott belőlük. Fotó: Imre PéterPogány Gábor, a zsűri elnöke üdvözölte a jutalom emelését és az életműdíj bevezetését. Fotó: Imre Péter