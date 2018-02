6 és fél évet kapott az öngyilkosságra készülő sofőr

A táblabíróság emberölés bűntettének kísérletében, rongálás bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek a vádlottat. A bíróság a szabadságvesztés mellett végleg eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.A férfi válása után rendszeresen nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, amire gyógyszereket is bevett. Többször kísérelt meg öngyilkosságot, de minden alkalommal értesítette hozzátartozóit. 2015. március 3-án is ivott, majd bevett tíz szem nyugtatót . Eközben korábbi feleségét és élettársát is értesítette, hogy öngyilkosságot akar elkövetni. Volt felesége ezt bejelentette a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.A vádlott délután 3 körül beült autójába, és a 47-es úton Székkutas felé indult. Egy egyenes szakaszon 80-85 kilométeres sebesség mellett hirtelen áttért a szemközti sávba, hogy egy érkező autóval frontálisan ütközzön. A karambolban az érkező autó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett, a vádlott nem sérült meg.Az ítélet indoklása során a bíró kifejtette, a vádlott úgy akart öngyilkos lenni, hogy teljesen közömbös volt aziránt, hogy ezzel akár több ember halálát is okozhatja, ezért a táblabíróság az első fokon kiszabott ötéves büntetés súlyosítását látta szükségesnek.