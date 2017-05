6 kiló drogot árult Ausztriában, földeáki házában több tucat kenderpalántát találtak - galéria

A nyomozók május 5-én tartottak házkutatást egy földeáki ingatlanban. Ennek során egy kannabisz növények termesztésre alkalmas helyiségben számtalan, ahhoz használatos eszközt találtak. A rendőrök emellett cserepekben 25 kannabisz palántát, tucatnyi növényi gyökérzetet, valamint szárított és vágott növényi részeket foglaltak le. A 64 éves férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy az elmúlt években, valamivel több, mint 6 kilogramm kannabiszt termesztett, csomagolt és értékesített Ausztriában. A növények gondozásában egy 49 éves helybeli férfi is segítette.A 64 éves gyanúsított ellen kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás, emellett társával együtt kábítószer birtoklásával is gyanúsítják a makói rendőrök. A férfit a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására az illetékes ügyészségen - írta a police.hu