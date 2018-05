70 éves a sportkrónikás: Baranyai Antal Magyar Arany Érdemkeresztet kapott

Névjegy



Baranyai Antal 1948. május 13-án született Hódmezővásárhelyen, a tabáni és a csúcsi városrészben nőtt fel, iskoláit is a városban végezte. Tanulmányait a Holló utcai általános iskolában kezdte, és a Szántó Kovács János Általános Iskolában fejezte be. A Frankel Leó Közgazdasági Technikumba járt (ma Eötvös), a suliban volt az első sportköre, diplomát a Testnevelési Főiskolán szerzett. Dolgozott a Hódikötben, 1969-től az Alföldi Porcelánban, majd a Csongrád Megyei Sportigazgatóságon, onnan ment nyugdíjba. A sporthoz versenyzőként (főleg tájékozódási futás) és sportszervezőként is kötődött, kötődik. Nagyon büszke a családjára.

Baranyai Antal a Magyar Arany Érdemkereszttel. Fotó: Imre Péter

- Meglepetésként, váratlanul ért a kitüntetés, a miniszterelnöki kabinetiroda telefonált, tőlük értesültem a jó hírről - mondta a vásárhelyi Baranyai Antal sportújságíró, szervező, aki május 13-án lesz 70 éves. Tíz éve a Magyar Sportért elismerést, idén a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át. Számos ,,kisjubileumot" is ünnepel ebben az esztendőben: 55 éve van benne a tájékozódási futásban - több mint 300 versenyen indult - és a postagalambsportban, 45 éve sportújságíró, és 30 éve sajtófőnöke, krónikása a fogathajtóknak. - Ezek mérföldkövek az életemben - közölte Baranyai. A fogathajtókkal három évtized alatt 25 világversenyre jutott el, ebből 23 világ- és 2 Európa-bajnokság, ehhez jön még 12 aacheni viadal, amely közvetlenül a vébék és Eb-k után következik a rangsorban.- Különösen kedves számomra a Fábiánsebestyénben 2015-ben rendezett világbajnokság. Ez áll legközelebb a szívemhez. Ezért is szomorú, hogy idén megszakadt a fábiánsebestyéni sorozat, nem rendezték meg a lovasnapokat és az ahhoz kötődő nemzetközi versenyt, az Mezőhegyesre vándorolt - közölte. Személyes mondatokkal folytatta, ,,szerencsére még 60 évesen és egészségesen mehettem nyugdíjba". Civilben könyvelő, valamint vállalati tervező és statisztikus képesítést szerzett. Dolgozott a Hódikötnél, három műszakban is a kötödében, 1969-ben került a Porcelánba, 1972-ben nősült. Felesége, három gyermeke és hat unokája tölti ki napjait.- A nyolcvanas éveket soha nem felejtem el, az volt a vásárhelyi sport aranykora. A vízilabda, a férfi és a női kézilabda, a férfi kosárlabda az élvonalban játszott, a HMSE focistái pedig egy színvonalas NB II-ben szerepeltek. Egyéni sportokban olyan legendák versenyeztek, mint a tájfutó Rostás Irén, a fogathajtó Benkő Sándor, és a motokrossz-válogatottnak nyolc vásárhelyi tagja volt. A motokrosszversenyek - kettőt-hármat rendeztünk egy évben - 8-10 ezer embert vonzottak, de a focimeccsek is általában telt házasak voltak. Ma ennek halvány mása sincs - állapította meg Baranyai.Egyik legnagyobb sportélménye az volt, mikor az 1969-es budapesti öttusa-világbajnokságon láthatta Balczó András diadalát. - Az is felejthetetlen, mikor 1972-ben lefutottam az első maratonimat Szegeden. Utána egy hétig járni is alig bírtam, de ez nem vette el a kedvem, még tizenhétszer teljesítettem a 42 ezer 195 métert - elevenítette fel. Sportszervezőként sok hírességet csábított Vásárhelyre, a legnagyobb durranás Szöul olimpiai bajnokának, Egerszegi Krisztinának az 1988-as látogatása volt. Őt László György közvetítésével akkor sikerült meghívni, amikor még Dél-Koreában az ötkarikás játékokon tartózkodott. - Megszereztük azt a Himnusz-felvételt, amit Szöulban játszottak neki az eredményhirdetéskor. A Kossuth tér egyik fele könnyezett, a másik énekelt - emlékezett a megható pillanatokra Baranyai Antal.- Vásárhely szervezett sportélete idén, pontosan március 31-én volt 130 éves. De erről semmilyen ünneppel, rendezvénysorozattal, kiállítással nem emlékezett meg a város. Úgy érzem, erről már lekéstünk. A korábbi jubileumoknál ez megtörtént, és ezt megérdemlik, megérdemelnék az egykori és mostani sportolók egyaránt - mondta Baranyai Antal.