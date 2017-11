76-an már költöznének családi házba Vásárhelyen

A vásárhelyi közgyűlés – mint már beszámoltunk róla – pénteken elfogadta a Minőségi Otthoncsere Program támogatásáról szóló rendeletet, mely 25 évre szól és része Modern Városok Programnak.



A cél a lakhatási körülmények javítása. A tulajdonosoktól piaci áron veszik meg lakásukat, amit családi ház vásárlásakor kiegészítenek 12 millió forintra (ez kombinálva felújításra, bővítésre is költhető), nem ipari technológiával épült társasház esetén maximum 10 millióra – imételte a tudnivalókat Hegedűs Zoltán alpolgármester sajtótájékoztatón. Amelyik családban kettő, vagy több gyerek van, ott az összegek megtoldhatók még plusz 15 százalékkal.



Első körben a Csengettyű közben lévő tízemeletes szalagpanelben élők érintettek. Eddig a 210 tulajdonos közül 76 igénye érkezett be a városházára, ennyien már most szívesen költöznének kertes, családi házba. Minden lakót levélben értesítenek, a közös képviselőknek – hogy tájékoztatást adhassanak – a rendeletet is postázzák. Rövidesen kiírják a pályázatot, amelynek segítségével megindítható a költözési folyamat. Minden esetet egyénileg, egyedileg bírálnak el, és szakemberek is megnézik a megvásárlandó házat.



Fontos: akinek adóssága van az önkormányzat felé, nem élhet a lehetőséggel. A csereként megvásárolt ingatlan 10 évig nem adható el, és nem terhelhető meg. A csereprogramot a lakástulajdonos egyenesági leszármazottja is igénybe veheti, ha felmenőjének a megvásárolt ingatlanban, annak haláláig haszonélvezetet biztosít. A megüresedett panellakások közcélt szolgálnak majd – közölte Hegedűs Zoltán.