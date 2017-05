˝Turman˝ elnöktől Glück Lipót krémsajtjáig

„Innen figyelmeztetem Turman elnököt!" Hogy ki is fenyegette meg így az ötvenes években Vásárhelyről az Egyesült Államok első emberét, egyebek mellett ez is kiderül a vásárhelyi Emlékpont Emlékeztető című folyóiratának dupla számából. Kovács Imre Attila történész idézi fel Oláh Mihály alakját. Ő volt 1944 és 1946 között a KMP helyi titkára, 1948 és 1954 között polgármester, vagyis tanácselnök volt, mártélyi beszédében ezek szerint mégsem tudta kiejteni helyesen Truman elnök nevét. 1948-as polgármesteri beiktatásakor Karácsonyi Ferenc főispán úgy méltatta a személyét: „ahhoz pedig, hogy valaki egy város közigazgatását vezetni tudja, nem feltétlenül szükséges 30 évi iskola. Becsületes szív kell csupán, a dolgozó érdekében kifejtett alázatos munka, hogy városunkat kiemeljük az elmaradottságból, és széppé, virágzóvá fejlesszük."



Oláh Mihály 1952-ben sikeresen el is végezte az általános iskola nyolcadik osztályát. Vezetése alatt lett Vásárhely megyeszékhely, és települt be az első nagyobb ipari létesítmény, a mérleggyár.



A második dupla számban Czingel Szilvia néprajzkutató ír egy szegedi neológ zsidó család életmódjáról a holokauszt előtt. Glück Lipót Lajos fűszerkereskedést vitt, de az 1910-es évek végén úgy döntött, saját készítésű krémsajtot hoz forgalomba. Kitanulta a sajtkészítést, és Arany Imperiál néven dobta piacra termékét, amihez még reklámot is gyártott.



Lánya, Glück Ilona visszaemlékezéseiből idézi a kutató, hogy a házukban „volt egy üres helyiség, azt apuka bérbe vette, az volt az »üzem«", ott készítette a krémsajtot. „Mi csomagoltuk esténként a sajtot ezüstpapírba meg dobozokba anyukámmal a konyhában. Akkoriban az volt a divat, hogy a moziban előadás előtt mutattak reklámokat az üzletek. És apukám a három gyerekével reklámozta a sajtot. Apuka lefényképezett minket, és mielőtt a film elkezdődött a moziban, ez a kép volt a reklám, és alá volt írva: »Vegyen nagyon finom Glück-féle Arany Imperiál krémsajtot!«"