A 6 éves vásárhelyi kisfiúnak, Ricsinek segítségre lenne szüksége - Rengeteg kupak kellene a speciális betegágyhoz

Ricsike 6 éves, epilepsziás kisfiú. Egyedül a fejét sem tudja megmozdítani. Fotó: Török János

A kupakgyűjtésből származó pénz sokat segít Klárának kisfia ápolásában. Fotó: Török János

– Ricsike időben érkezett, a 40. héten, 4080 grammal és 51 centivel – mesélte a 39 éves Szabó Klára. – A vajúdásom sem volt hosszú, mindössze 15 perc. Csakhogy születés közben a kisfiam folyadékot nyelt, emiatt légúti fertőzést kapott. Húsz napig voltunk a klinikán, de úgy tűnt, hogy nincs nagy baj. Egy hónapos volt, amikor, már itthon, olyan súlyos epilepsziás görcsöt kapott, hogy a felnőtteknek való görcsoldóadag is csak nagy sokára tudta elmulasztani. A vizsgálatok során kiderült, ez olyan epilepszia, amit őssejtbeültetéssel sem lehet gyógyítani – mesélte kálváriájukat az édesanya.Szabó Klárának 3 gyermeke van. Ádám 19 éves, ő már dolgozik. Levente 10 éves, Ricsike, a legkisebb pedig 6. Egy hódmezővásárhelyi tömbházban bérelnek egy lakást, ott élnek négyen. Az apa két éve hagyta el a családot. Klára elmesélte, a férfi ivott, őt többször bántalmazta. A férfi most hajléktalan, nagyon ritkán néz rá a gyermekeire. Anyagilag sem segíti őket. Minden terhet Klára visel.– Az epilepszia ellenére reményt keltő volt Ricsike fejlődése. Kétéves korában járni nem, de kúszni tudott. Evett és ivott bármit. Kétéves korában azonban valami történt a kis szervezetében, agyában. Este még megetettem, és reggel, amikor felkelt, mintha mindent „elfelejtett" volna. Nem tudott rágni és nyelni, és semmi mást sem, amit addig. Egy hónapnyi küszködés után gyomorszondát ültettek be neki. Attól kezdve azon keresztül táplálom, egy ideje gép segítségével. Óránként 20 milliliter speciális tápszert eszik, mellé napi 120 milliliter vizet, elosztva – magyarázta Klára.Ricsike nem tud ülni vagy megfordulni. Édesanyja forgatja oldalra, hogy ne mindig a hátán feküdjön. Olyankor plüssjátékokkal támasztja ki a testét. A kezét éppen hogy csak meg tudja mozdítani. A fejét sem forgatja, beszélni sem tud.– Viszont megért mindent. Figyelmesen néz a testvéreire és rám. Imádja, ha Levente énekel neki, vagy mesét mond, ez látszik a szemén. Szereti a tévémeséket is hallgatni, főleg azt, amiben sok zene van. Időnként figyeli is a tévét. Legnagyobb örömünk, ha elmosolyodik – halljuk az édesanyától.Ricsikét gyakran kínozza epilepsziás görcs. Legutóbb egy hete is mentőt kellett hívni, olyan súlyos volt a helyzet. Szinte minden fürdés közben begörcsöl, édesanyja ezért hetente kétszer fürdeti. A kádba emelés sem egyszerű már, hiszen nem kisbaba. Klárának a nagyfia vagy a barátnői egyike segít, a többi napon mosdatja kisfiát.Klára időnként sétálni is elviszi Ricsikét. Van egy speciális fekvő babakocsijuk, napernyővel. A nap is kiválthatja az epilepsziás görcsöket. Ricsike elég rosszul tűri a sétákat, de levegőzni kell, no és ügyes-bajos dolgokat intézni is.– Ha például orvoshoz megyek, vagy szeretnék egy picit kimozdulni, az külön szervezést igényel. Néhány hónapja van egy új kapcsolatom. Olykor elmegyünk egy zenés helyre 1-2 órára. Nekem is szükségem van egy kis feltöltődésre – mondta Klára.Az édesanyának tavaly hátsó fali infarktusa volt, amin nem is csodálkozunk. Kerülnie kellene a stresszt, ami nem egyszerű, annak ellenére, hogy vidám alaptermészetű. Klára nem tud eljárni dolgozni a beteg gyermeke mellől. A családi pótlék, a gyes és az ápolási díj összesen 91 ezer 200 forint. Ebből fizetik az albérletet és a rezsit. Ami marad, abból élnek. Ádám, a nagyfiú, aki már dolgozik, besegít a költségekbe. Mert pluszkiadásból akad bőven. A társadalombiztosítás finanszíroz ugyan egy bizonyos mennyiségű pelenkát, de az nem elég. Rengeteg popsitörlőre van szükségük. A speciális vitaminok havi költsége is 10 ezer forint fölötti. A közgyógykeret sem elég mindenre. Negyedévente szereléket, fecskendőket is vennie kell az édesanyának.Amire végképp nem telik, pedig nagyon fontos lenne, a házhoz járó gyógytornász. – Azt mondták, heti kétszer nekünk kellene elmenni. Mivel Ricsike nem túl jól viseli a sétákat, és féltem is a legyengült szervezetét az esetleges fertőzésektől, ezért szeretnénk, ha itthon lenne a torna. Saját erőből sajnos nem tudom finanszírozni – magyarázta Klára.Az anyuka egy ismerőse javaslatára két éve kezdett kupakgyűjtésbe. Helyben az Intersparban, a kis SPAR-ban, a könyvtárban, a városházán, a Nádor utcai iskolában, a Pál utcai és az Oldalkosár utcai óvodában, a Tornyai-múzeumban, a Belvárosi ABC-ben, a Szeretet presszóban és a Kacsa sörözőben lehet leadni a kupakokat Ricsike javára. Orosházán, Gyulán és Battonyán is gyűjtik a kisgyermek javára az üdítős-, mosószeres-, öblítőskupakokat, golyós dezodorokat golyó nélkül, hintőporos dobozokat. Van, hogy az ország távolabbi részéből is hoz a posta ilyen csomagokat.– Soltvadkerten lehet leadni a kupakokat. Átlagosan 4 havonta visszük el. Volt már, hogy 92 ezer forintot, de olyan is, hogy csak 70 ezer forintot kaptunk. Ebből még lejön az utánfutóbérlés és a szállítási költség, ami 15 ezer forint. De így is hatalmas segítség. Köszönöm mindenkinek, aki gyűjti nekünk a kupakokat – mondta az édesanya.Most újabb kiadás előtt áll a család. Szükség lenne egy speciális ágyra, aminek állítható a magassága, a láb- és hátrésze. 170 ezer forintba kerül. Segítség nélkül nem tudják megvenni. Ehhez az eddigieknél is több kupakra lenne szükségük.