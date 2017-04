A Délmagyarország visszautasítja Lázár miniszter vádaskodását

Értetlenül állunk a közlemény előtt

Lázár a következővel zárta a közleményét: „Köszönjük a fejlesztést támogató választópolgárok segítségét. Sajnáljuk, hogy voltak, akik a közlekedési szakma képviselőjeként ellenezték a beruházást, vagy a Délmagyarország nevű napilap munkatársaként dolgoztak azon, hogy bebizonyítsák: Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést."

Azt kéri a kormánytól Lázár János, hogy ne támogassa a Szeged és Vásárhely közti tram-train beruházást, miután kiderült, hogy a szerelvények kétszer annyiba kerülnek, mint korábban tervezték. A öltségek emelkedéséről szombati lapunkban írtunk . Lázár Vásárhely országgyűlési képviselőjeként és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként adott ki közleményt hétfő este. Ebben az áll: „Hódmezővásárhely és Szeged városa az ellentéteket félretéve néhány éve összefogott, és az itt élő polgárok érdekében közös vállalkozásba kezdett. Egy olyan fejlesztésbe, amely naponta közel tízezer embernek jelentene segítséget a települések közötti ingázás során, amely növelné a térség versenyképességét, a települések megtartó erejét, amely közelebb hozna két megyei jogú várost egymáshoz. Hiába azonban a közös szándék, hiába a kormány támogatása, ez a közös vállalkozás, a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer most ellehetetlenülni látszik. A tram-train rendszerben használható szerelvények beszerzése ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV által előkészített közbeszerzés eredményeként közel duplájába kerülne, mint amennyire ők tervezték." Ezért azt kéri a kormánytól, hogy ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására. „Sem országgyűlési képviselőként sem a Kormány tagjaként nem tudom elfogadni és nem tudom támogatni, hogy a hibás tervezés és előkészítés miatt megkétszereződjön egy beruházás költsége." Hozzáteszi: a kormány az NFM és a MÁV súlyos előkészítési hibái ellenére sem engedhet üzleti érdekek nyomásának.

A Délmagyarország szerkesztősége és a lapot kiadó Lapcom Kiadó Zrt. értetlenül és megdöbbenve áll Lázár János miniszter úr tegnap esti közleményének azon része előtt, melyben miniszter úr a Szeged-Hódmezővásárhely tramtrain-beruházás esetleges meghiúsulása miatti felelősséget a Délmagyarországra és annak munkatársára hárítja. A közlemény szövege egyebekben nem cáfolja, nem vitatja, sőt, minden egyes állításában megerősíti lapunk szombati cikkének információit, melyek szerint a beruházás várható költségei a tervezettnél jóval magasabbak lennének. Miniszter úr maga közli ezek alapján, hogy a beruházás leállítását javasolja, miközben a Délmagyarország cikkében semmi ilyesmiről nem volt szó. És egyáltalán nem volt szó arról, amivel miniszter úr lapunkat vádolja, miszerint „Hódmezővásárhely nem érdemli meg a fejlődést".

A tramtrain két város, Hódmezővásárhely és Szeged közös fejlesztési projektje, megvalósulása minden bizonnyal Csongrád megye lakóinak érdekét szolgálná. A Délmagyarország, Csongrád megye független napilapja ezért eddig és ezután kiemelten és tényszerűen foglalkozott és foglalkozik a projekttel. Olvasóink ezt tudják, és számon is kérhetik rajtunk. A feltételezés, mely szerint a Délmagyarország saját előfizetőinek érdekei ellen tenne bármit, részben sértő, részben logikátlan nonszensz.

Sem a Délmagyarország, sem a Lapcom Zrt. nem gyárt motorkocsikat, nem határozza meg azok árát, nyilvánvalóan semmilyen ráhatásunk nem volt, nem is lehetett arra, hogy a MÁV és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rosszul mérte fel a beruházás költségeit, sem arra, hogy a motorkocsikra egyetlen ajánlat érkezzen, a tervezettnél lényegesen magasabb áron. Miniszter úr szerint ez azt mutatja, hogy a tervezés és az előkészítés hibás volt.

Ennek nyomán a Délmagyarország utána fog járni, hogy miért siklott ki a projekt, ki és miért hibázott, és van-e még esély a projekt megmentésére. Hódmezővásárhely, Szeged és az egész megye polgárainak joguk van megtudni, hogy mi történt - éppen ezért vagyunk kénytelenek visszautasítani miniszter úr vádaskodását, mely szerint a valós információk nyilvánosságra hozatalával a Délmagyarország hibát követett volna el.

Tisztelettel megkérjük Lázár János miniszter urat, hogy a jövőben tartózkodjon a lapunkat, társaságunkat vagy munkatársainkat érintő alaptalan kijelentések terjesztésétől, a tegnapi közleményében megfogalmazott, a Délmagyarország szerkesztőségét igazságtalanul vádló állítását pedig vonja vissza.

Reagált a Stadler: nem kerülnek kétszer annyiba a tram-train járművek

Nem duplájába, hanem 16 százalékkal kerülnek többe a becsült értéknél a tramtrain járművek - erről adott ki közleményt a Stadler.

Ebben az áll:



„A MÁV-START Zrt. által beszerezni ívánt 8+4 db dízel-villamos tram-train jármű árával kapcsolatban számos pontatlan és félrevezető információ jelent meg a özelmúltban. A Stadler szeretné pontosítani azt a sajtóban széles örben megjelent állítást, miszerint a Citylink típusú járművek beszerzése az előzetesen becsült érté duplája volna.



A 2017. -án kelt, az ajánlatok bontásáról észült jegyző önyv szerint az eljárás becsült érté 12 járműre vetítve 66 millió euró, egységárra bontva 5,5 millió euró. A Stadler ajánlata egy tramtrain járműre 6,395 millió euró volt, amely a becsült értéket nem özel 100%-kal, hanem 16,27%-kal lépi túl.



Természetesen a Stadler tisztában van azzal, hogy egy beszerzés becsült érté ének bármilyen mértékben történő túllépése kihívások elé állíthatja az ajánlatkérőt, ugyanakkor a tények ilyen mérté ű eltorzítását a társaság nem tartja korrektnek. Ennek megfelelően a Stadler komolytalannak tartja azokat a nyilatkozatokat, amelyek a projekt ellehetetlenülését a járművek árának „megduplázódásával" próbáljá indokolni.



A társaság leszögezi, hogy a korábbi özbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is fair, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelő, illetve az ajánlatkérő egyedi igényeit is teljes mértékben figyelembe vevő ajánlatot tett. A további félrevezető összehasonlításokat megelőzendő a Stadler szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy a hibrid rendszerű, azaz villamos és dízel-elektromos hajtással is rendelkező járművek egységárának bármilyen más, kizárólag városi villamos üzemű jármű beszerzésének árával való összemérése a lényegesen bonyolultabb műszaki konstrukció, illetve az eltérő alkalmazási terület miatt értelmetlen és megtévesztő."



Ezek szerint az ajánlatbontáskor észült jegyző önyvben a járművek becsült érté – 12 járműről volt szó – 20 milliárd forint volt. Ehhez épest adott a Stadler 23 milliárdos ajánlatot 12 tramtrainre. A tavaly májusban megjelent kormányhatározatban viszont 8 jármű szerepelt, kereken 10 milliárd forint értékben.