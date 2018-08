A fagyigép az unokáké, dédunokáké lesz - mondta Tóth Lajosné Erzsike: lapunk az ébresztő

Tóth Lajosné Erzsike otthonában az ajándék fagyigéppel. Fotó: Imre Péter

-Tóth Lajosné Erzsike

– Az újságra, az újsággal ébredek, számomra a Délmagyarország az ébresztő. Azzal indul a nap, és már nem is tudom elképzelni, hogy másképp legyen. Legalább fél óráig böngészem – mondta a 88 éves, vásárhelyi Tóth Lajosné Erzsike, aki 1987-ben elhunyt férjével anno még a Csongrád Megyei Hírlapot járatta. Majd nagyobb szünet után, mintegy 15 éve fizetett elő újra a lapra.Több mint 10 éve hűséges előfizetőinket ebben a hónapban is jutalmaztuk, a kisorsolt öt szerencsés augusztusban fagyigépet kapott ajándékba. Erzsike nagyon örült a szerkezetnek, és kijelentette: unokáinak, dédunokáinak – három-három van, és két lánya – adja, ők jobban értenek hozzá. – Biztos én is élvezem majd az előnyeit, kapok a benne készült fagylaltból, mert nagyon szeretem ezt a jeges édességet – mondta.– Sajnos a mi korunkban már hátul, a gyászhíreknél kezdjük olvasni az újságot, így vagyok ezzel én is. A Porcelánban dolgoztam, és tulajdonképpen a Délmagyarból értesülök, ki ment el, és ki él még az egykori sok ismerős közül. Utána végigolvasom a lapot, a mellékleteket is szeretem, érdekesek. Egyedül a sport, amit általában kihagyok – sorolta. Majd hozzátette: nem bírja ezt a rekkenő hőséget, mindent elfüggönyözött kis házában, de az sem nyújt kellő enyhet.– Mára is azt írta az újság, és eddig mindig igaza volt, hogy 35 fok lesz. Ilyen meleg időszakra nem is emlékszem. Hiába öntözöm a kis virágaimat, kiégnek.Búcsúzáskor még közölte: az unokája, Virág már többször sütött-főzött a Gasztromagazinból, mindig nagy sikert aratva az elkészült étellel.