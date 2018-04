A fehér kréta és a zöld tábla kimegy a divatból: digitális eszközökkel élményszerűbb a tanulás

– Iskolánkban már számos digitális eszközt használunk az órákon. Például a méhecskerobotok a térfejlesztésben is segítik a diákokat, és sikerélményhez juttatják a gyerekeket. Arra motiválják őket, hogy megtalálják a jó megoldást. A szavazószettünkkel lehet játszani, de dolgozatot is írni, aminek azonnal megtörténik a javítása. A gyerekek így rögtön megtudják az eredményt, a pedagógus pedig azt, hogy hol tartanak a gyerekek a tananyag elsajátításában.

Borsi Zalán az egyik osztálytársával közösen építette a legórobotot. Fotó: Kovács Erika

– Programozó szakkörön készítettem ezt a legórobotot az egyik osztálytársammal – mutatta a Varga Tamás Általános Iskola 7. osztályos tanulója, Borsi Zalán. – Ha jól emlékszem, elsős és másodikos korunkban még használtunk hagyományos táblát az osztályban, amire krétával lehetett írni. Utána jött a mágneses tábla. Ma már legtöbbször interaktív táblán dolgozunk. Ez sokkal érdekesebb, szeretjük – mondta a diák. A Varga Tamás Általános Iskolában digitális témahetet rendeznek.– Megváltozott a világ, digitalizálódott. Ezzel az oktatásnak is lépést kell tartania – mondta az intézmény igazgatója, Farkas Zsuzsanna.De az kevés, hogy vannak digitális eszközeink. Módszertan is kell hozzájuk. Ennek kidolgozásában mi is aktívan részt veszünk. Nevelőtestületünk tagjai közül többen maguk készítik a tananyag feldolgozásához szükséges, együttműködésre ösztönző segédanyagokat. Elindult egy olyan folyamat, ami segít kicsit fellazítani a hagyományos iskolai tanítási kereteket – magyarázta az igazgató.Fazekas Zsuzsanna beszélt arról is, a digitális oktatáshoz kapcsolódóan segítséget kaptak a speciális módszertan elsajátításában. Jövőre az ötödik osztályban a matematika, magyar, történelem és technika tantárgyban már kiemelt szerepük lesz a digitális eszközöknek. Egy pályázat segítségével őszre 50 tabletet, 20 okostelefont, és több új interaktív táblát is beszereznek, amit a gyerekek órán használnak majd.A digitális témahéten a szülők is bepillantást nyerhettek abba, hogyan vonja be az iskola a digitális eszközöket a gyerekek ismeretinek bővítésébe.– Interaktív táblával nagyobb élmény a tanulás – mondta a 4. osztályos Szűcs Enikő, aki szerint így a feladatokat jobban megértik, könnyebben fogják fel a tananyagot.