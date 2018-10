A felelős állattartást oktatni kell

Bevezetésként a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány elnöke, Kószó Péter megemlítette: az elmúlt évben készpénzzel és tápszerekkel is segíthettek az egyesületeknek. A vendéglátó, Lázár János országgyűlési képviselő kijelentette: a mostani 4 éves ciklusban szeretne országos szinten, a Parlamentben is az állatvédelem ügyeivel, szabályozásaival, megoldásra váró problémáival foglalkozni. Ehhez a munkához kérte, várta az 5 megjelent egyesület információit, tanácsait, ötleteit.



A megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón Kószó Péter önkormányzati képviselő kijelentette: szeretnék, hogy az állatvédelem ügye szerepeljen a decemberi közmeghallgatáson. A javaslatot a közgyűlés elé terjesztik, és kidolgoznak egy intézkedési csomagot is, amelyben szerepelne az állatvédelmi járőrszolgálat felállítása. Azt is megemlítette: tavaly megtörtént az ebösszeírás – 22 ezer kutyát regisztráltak a városban és környékén –, és javasolja, ezt jövőre ismételjék meg. Ötévente egyébként is kötelező önkormányzati feladat. A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány akciók, rendezvények szervezésével igyekszik majd segíteni a munkát.



Kerner Katalin, a Konrad Lorenz Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője kijelentette: egyre több kóbor kutyával és macskával találkoznak a városban. Még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az ivartalanításra – akár ingyenesen is –, amivel megelőzhető a nem kívánt szaporulat, illetve a gyerekeket oktatni kellene a felelős állattartásra, hogy a jövőben minél kevesebb korábbi kedvenc végezze az utcán. Varga András korábbi önkormányzati képviselő, állatvédő aktivista egyetértett a felvetéssel, hozzáfűzve, akár órákat is tarthatnának erről a témáról az iskolákban.



– Sok kutyában nincs csip, amelynek beültetése 3500 forintba kerül. Aki ennyit nem áldoz a biztonságot nyújtó eszközre, az nem is gondolja komolyan az állattartást – jelentette ki Varga András.