A Fészek helyén épülhetne az új vásárhelyi könyvtár

Talán megmarad a Sarokház épülete a cukrászdával együtt. Fotó: Imre Péter

Megfelelő helyszínnek gondolja a Kossuth teret az új könyvtárnak? – kérdéssel a helyiek véleményét kérdezte Márki-Zay Péter polgármester.A szavazást lezárták, 1749-en válaszoltak, közülük 19 százalék találta jó helyszínnek, 81 százalék pedig nem. Mi is tartottunk jóval szerényebb mértékű közvélemény-kutatást, a korábban lebontásra ítélt Sarokház épület környékén faggatózva.Nagy Ferencné Rozália örült neki, hogy megmaradhat az épület, benne a cukrászdával és előtte a kis zöldfelülettel. Ugyanígy érzett Piroska, aki a szomszédos házban él férjével, olykor beülnek a cukiba sütizni, akárcsak az ifjú Nagy Dávid, aki nem vásárhelyi, de a Sarokház cukrászdát jól ismeri.– Örülök, és nagy megkönnyebbülés, hogy megmenekülhet a házunk a lebontástól, és a könyvtárral kapcsolatban egy másik, a Zrínyi utca 12–14. szám, az egykori Fészek helye előtérbe került. Tudjuk, nem szép a házunk, de állíthatom: a felújításból, a homlokzat bepucolásból az itt élők is kivennék anyagilag a részüket – közölte a Sarokházban lakó Rózsa.Az új városi könyvtárra és tudásközpontra kiírt tervpályázat a Sarokház és az előtte lévő, a Kossuth térhez tartozó kis zöldfelület helyére szólt. Közel háromtucatnyi pályamű, terv érkezett. Ha bármelyik megvalósulna, a társasház elbontásával eltűnne az 1957-ben alapított Sarokház cukrászda és a Szántó Kovács János-szobor is. A részletes tervek közül többet megvásároltak, néhányat díjaztak is, erre 38 millió forintot költött az önkormányzat – tudtuk meg Márki-Zay Pétertől. A polgármester korábban kijelentette: a könyvtár Kossuth térre építését nem pártolja, de a 4 milliárdos, a Modern Városok Programban szereplő beruházást nem szabad veszni hagyni.– A könyvtár Kossuth térre helyezését továbbra sem támogatom, viszont kíváncsi vagyok az emberek véleményére, és a szavazás eredménye alapján a válaszolók jelentős része is hozzám hasonlóan gondolkodik – mondta a városvezető. Azzal folytatta: felmerült esetleges helyszínként a Zrínyi utca 12–14. szám alatti üres telek, és ez a projekt ugyanott tart, mint a Kossuth téri verzió: van rá elképzelés, a szecessziós stílusú épületről látványterv, amelynek felépítése szintén 4 milliárd forintba kerülne. Kiviteli terv még egyiknél sem készült.– A helyszín áthelyezését kellene elérnünk a Modern Városok Programban, hogy a Kossuth térről a könyvtár átkerülhessen a Zrínyi utcára. Ebben az ügyben megkeresem és kérni fogom Lázár János országgyűlési képviselő segítségét – közölte Márki-Zay. A Fészek helyére a korábbi elképzelések szerint városi forrásból irodaházat és mélygarázst terveztek.