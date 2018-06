A Fidesz elhatárolódik a polgármester videósától

– „Apátoknak a f...át. Adózók pénzéből azt, amit elloptatok. Rohadjatok meg" – ezt írta hozzászólásában. Szabó Bálint ezzel kapcsolatban azt közölte: ezzel Márki-Zay átlépett egy határt, és arra szólította fel a vásárhelyi politikai pártokat, foglaljanak állást a megnyilvánulással kapcsolatban.



A Fidesz helyi szervezete közleményében azt írta, elhatárolódnak a videóstól. Azt írják, „Hódmezővásárhely ma viszálytól hangos, soha nem látott mértékben megosztott, a korábban összetartó közösséget ellenségesség szeli ketté". Úgy fogalmaznak, hogy a polgármester magát és tevékenységét csak konfliktusokban képes meghatározni. A hangvétel optimista, mert a fideszesek továbbra is bíznak abban, hogy ez megváltozik. Viszont kijelentik: „jelenleg sajnos soha nem valamiért, hanem valami ellen dolgozik, legyen szó a vállalkozásokról, a kórházban dolgozókról, a helyi sajtóról vagy azokról, akik nem őt támogatták a választáson".



Ezért szerintük a közvetlen közelében dolgozók is bátran gyűlölködnek a közösségi oldalakon, „de van egy szint, amit egy polgármester vagy a kabinetiroda munkatársa nem engedhet meg magának". A Fidesz helyi szervezete elhatárolódik a polgármester videósának megnyilvánulásaitól, és arra szólítja fel a városvezetőt, ezt ő is tegye meg. „Alkalmazottjának és rajongóinak gyűlölködő, trágár megnyilvánulásai éppen azt az együttműködést lehetetlenítik el, amit ő is szorgalmaz, és amire mi továbbra is nyitottak vagyunk" – olvasható a közleményben.