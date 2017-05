A gyermekorvos lélekben mindig fiatal marad - vásárhelyi lehet az év házi gyerekorvosa

– Az év házi gyermekorvosa díjra való jelölésemről úgy értesültem, hogy az egyik ismerősöm megkérdezte, tudom-e, hogy az én nevem is felkerült a listára – mesélte Kozma János hódmezővásárhelyi gyermekorvos.



Az év családorvosa a Kárpát-medencében díjra a Gyermekorvosok Országos Egyesülete jelölte Kozma Jánost. A szavazás május 3-án zárult. Hogy ki lett az év gyermekgyógyásza, az május 19-én derül ki a díjátadó ünnepségen. Ami bizonyos, a szavazatok alapján erre már csak ketten esélyesek, Kozma János és a pécsi Örkényi Rudolf.



– Meglepett és nagyon jólesett a jelölés – mondta az immár 85. esztendejében járó gyermekorvos. – Ha megérem, jövő ősszel kerek évfordulóm lesz, éppen hatvan éve gyógyítom a gyerekeket.



Kozma János a Békés megyei Méhkeréken nőtt fel. Szegeden járt egyetemre. 1957 augusztusában szigorló orvosként került Hódmezővásárhelyre. A szerelem miatt kötött ki a városban.



– Előtte sohasem jártam Vásárhelyen. Amikor a Népkertnél leszálltam a vonatról, úgy kérdeztem meg egy nénit, hogy merre van a kórház. Azért jöttem ide szigorlónak, mert a későbbi feleségemnek, aki egyébként mezőtúri volt, akkor még volt egy éve a tanárképzőn, és nem akartam tőle túl messzire kerülni. Diploma után ugyan megfordult a fejemben, hogy jó lenne a Dunántúlra költözni, de a főnökeim marasztaltak. Nem bántam meg. Ma már vásárhelyinek tartom magam...



Hódmezővásárhelyen 1963- ban alakították ki a gyermekorvosi körzeteket, szinte az országban elsőként.



– Vonzott az újdonság, az önállóság lehetősége, ezért elvállaltam az egyik körzetet. Mi magunk dolgoztuk ki, mi is a házi gyermekorvos dolga a rendelés mellett. Nagyon sok örömet jelent nekem ez a feladat. Már a harmadik generációt gyógyítom. Az első kis betegeim közül sokan a gyereküket is hozzám hozták, most pedig az unokájukat. Az utcán előfordul, hogy megállítanak az egykori gyerekek. A nevükre nem mindig emlékszem, de az arcukra igen. Van, hogy azt mondják: „Maga semmit sem változott az elmúlt 30-40 évben!" Olyankor visszakérdezek: „Már akkor is ilyen öreg voltam?" Ezen jókat derülünk...



Kozma doktor azt vallja, egy gyermekorvos lélekben soha nem öregszik meg, nem engedik a páciensei.



– Mindig hideg fejjel, de meleg szívvel gyógyítottam a gyerekeket. Egyszer egy óriási kitüntetésben volt részem. Ügyeltem, amikor behoztak egy lánykát a szülei. Tavasz volt, az utcákon mindenütt virított a kikirics. A kislány olyan négyéves lehetett. A kezében egy szál sárga virágot tartott. Ahelyett, hogy sírni, toporzékolni kezdett volna, vagy éppen panaszkodni, hogy mije fáj, elém perdült, nyújtotta a kikiricset, és azt mondta, „Imádjak!". Kaphat egy gyermekorvos ennél nagyobb elismerést?