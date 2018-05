A haza hőseire emlékeztek

– A hősi emlékmű mellett állva úgy kell emlékeznünk, hogy a tisztelet mellett hálát is adjunk elhunyt elődeinknek. Erényeik, mint például a hősiesség, önfeláldozás, példaértékűek a jelen és a jövő nemzedékeinek – kezdte beszédét Korom Ferenc, az új vezérkari főnök. Megemlítette, a Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette. A településeken országszerte emlékműveket is állítottak. A megemlékezést később kiterjesztették az 1938-tól elesett katonákra is.



– A rendszerváltozás után jött el az ideje annak, hogy újra emlékezhessünk. 2001-ben a 43. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kiterjesztette mindenkire, akik a történelmünk során vérüket áldozták Magyarországért.

Korom Ferenc utalt rá, a Magyar Honvédség Csongrád megyében is, pályázati forrásból több első világháborús hadisírt újíttatott fel. Zsótér Károly, Mindszent polgármestere arról beszélt, hogy a nagy háborúk nem a mi háborúink voltak.



– Népünknek itt, a Kárpát-medencében mindig küzdenie kellett, hogy országunk Magyarország maradhasson. A nagy háborúk nem a mi háborúink voltak. Mások harcában veszett oda ember, érték, stabilitás.



Zsótér Károly kiemelte, tavaly újították fel a Szabadság téren álló első világháborús szobrot, ahol most a hősökre emlékeztek.



– Kik voltak a hősök? Egyszerű emberek, akiknek nem voltak nagy álmaik, csak élni akarták az életüket. Látni szerették volna gyermekeik, unokáik felnövekedését. Nem akartak hősök lenne, de vállalták a sorsukat.