A helyi témák mellett a Csörög rovat a kedvence Irénnek: vásárhelyi olvasónknak házhoz vittük ajándékát a hűségért

Legalább negyven éve előfizetője lapunknak a hódmezővásárhelyi Kiss Ernő és felesége. Hűségüket márciusban ajándékkal jutalmaztuk, csakúgy, mint négy további olvasónkat. Fotó: Török János

Jutalmazzuk előfizetői hűségét



Minden hűséges előfizetőnknek – főként azoknak, akik több mint tíz éve előfizetik lapunkat – érdemes a hónap közepén figyelni hirdetésünket. Játékunkra nem kell külön jelentkezni, minden hónapban öt nyertest sorsolunk ki, akiket jutalmazunk hűségükért. Márciusban három szegedi olvasónk, Szalkai Antal, Bakacsi József és Bóka Istvánné, a szentesi Demeter József és a vásárhelyi Kiss Ernő kapott ajándékot lapunktól.

Hűséges előfizetőnk, Kiss Ernő felesége, Irén fogadott minket vásárhelyi otthonukban – mint mondta, férje rá bízta ezt a feladatot. Minden reggel Ernő hozza be a postaládából fél 7 körül az újságot, és ő olvassa el először, majd reggeli utána Irén veszi kezébe a Délmagyart. Elölről kezdi olvasni, a sportrovatot általában kihagyja. Mindig a címeket nézi meg, és az alapján dönti el, hogy érdekli-e a cikk. A helyi témákat, a városról szól cikkeket viszont minden esetben végigolvassa. Kedvence még a Csörög rovat, és az olvasói leveleket sem hagyja ki soha.Irén elmondta, soha nem nyert még semmit, nem lottóznak, nem kísértik a szerencsét. Bár lapunk nyereményjátékán sem szokott játszani, azt mindig megnézi, ki nyert.– Tudtam, hogy jutalmazzák előfizetőik hűségét, minden hónapban megnéztem eddig, hogy ki kapott ajándékot. Most valahogy elmaradt, pont aznap kihagytam. Akkor tudtam meg, amikor felhívtak a Délmagyarországtól, aztán gyorsan fellapoztam az újságot, és megállapítottam, hogy jé, tényleg ott a nevünk – mesélte mosolyogva. Hozzátette, szerinte a nyomtatott forma az igazi, interneten nem szereti olvasni az újságot.Ajándékunknak, az olaj nélküli sütőnek nagyon örült. Mindennap főz, a hagyományos ételeket, a hús- és gulyáslevest, a töltött káposztát nagyon szeretik. Ám a sült krumpli is nagy kedvenc, először azt fogja kipróbálniaz új sütőedényben. – Szerintem két kiló fér bele – mondja szakértő szemmel –, kíváncsi vagyok, milyen lesz benne.A sütő nézegetése közben megérkezett a házigazda, Ernő is, aki nevetve annyit mondott: – Ha fűnyírót hoznak, akkor biztos én vártam volna önöket.