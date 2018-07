A hét halászra is emlékeztek a mindszenti Ősök ünnepén - fotók

Ősök ünnepe címmel kétnapos ünnepségsorozatot rendeztek Mindszenten. 1938-ban Mindszent akkori plébánosa kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Péter–Pál-napot a község újraalapítása emlékünnepének nevezzék ki. Nyolcvan évvel később Mindszent jelenlegi plébánosa, Salamon László pedig azt kezdeményezte, hogy elevenítsék fel ezt a feledésbe merült hagyományt. Ennek jegyében szervezték meg az Ősök ünnepét.Szombat délelőtt avatták fel a Pallavicini parkban a Kubikos emlékművet a Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében. Az avatóünnepség utáni díszközgyűlésen Zsótér Károly polgármester emlékezett Mindszent újratelepülésére, a várossá válás 25. évfordulójára.– Mindszent gazdag város. Pénzünk ugyan nincs, de számos kincsünk van, például hagyományaink, régi szép emlékeink, emléktárgyaink. Mindszent már az ókortól lakott volt, de a történelem viharai nem kímélték. Többször elpusztították, de mindig voltak, akik újraépítették – fogalmazott Zsótér Károly.A polgármester utalt rá, a törökdúlás után a legenda szerit 7 halászcsalád alapította újjá Mindszentet. Megemlékezett arról is, hogy a település 25 éve kapott városi rangot.Az ünnepségen kitüntetéseket is adtak át. Mindszent tiszteletbeli polgárává Erdei Sándort avatták. A Szegváron élő sportember hosszú évek óta dolgozik Mindszenten karateedzőként.Mindszent Közéletéért kitüntetésben részesült Bagitáné Szécsényi Mária, aki 40 évig pedagógusként, 20 évig igazgatóként dolgozott a mindszenti közoktatásért. Nevéhez köthető az esti gimnázium meghonosítása. Számos civil szervezetben tevékenykedik, a képviselő-testület tagja.Mindszent sportjáért díjat kapott Ivanovné Tóth Ágnes testnevelő tanár, gyógytestnevelő, akinek több sportágban is sikereket értek el tanítványai.Mindszent Város Ifjúsági díját ketten vehették át, Nagy Sándor egyetemi hallgató és Ménesi Dániel végzős technikustanuló, futballista.Az Ősök ünnepén számos sport-, kulturális és szórakoztató rendezvény várta az érdeklődőket. Vasárnap az ünnepi szentmise után pedig a katolikus templom kertjében felavatták a Hét halász emlékhelyét.