A híreket azért elolvassák a vásárhelyi politikusok - Erdély, Balaton, Ausztria, Tisza-holtág a nyári program

A Retyezát megkapó szépsége és természeti nyugalma több vásárhelyit és környékbelit is az erdélyi hegységbe vonz. Illusztráció

– Még nem voltunk nyaralni, a közeljövőben egy hétre elmegyünk a Balatonhoz a családdal – mondta el érdeklődésünkre Szél István , Székkutas polgármestere. Utána már nincs rá lehetőség, mert egymást követik az aktuális munkák kertészetükben. – Ezt a hetet a feleségemmel és a gyerekekkel töltöm, ez kikapcsol, és közben igyekszem nem gondolni a politikára – közölte. Kecskeméti Rita vásárhelyi települési képviselő elárulta: klasszikus egyhetes nyaralást nem tervez. Kirándulásra már „lopott" pár szombat–vasárnapot, és egy-két hasonló hétvégét még beiktat a nyárba.– Fesztiválokra is szívesen járok, imádom a természetet, de leginkább az estébe, éjszakába nyúló olvasások kapcsolnak ki. A politika? Ha belemerülök egy jó könyvbe, és hirtelen rám kérdeznének, azt sem tudnám megmondani, milyen nap van. Vagyis a politikát is teljesen elfelejtem erre az időre – közölte.Párttársa, a Fidesz–KDNP-frakció vezetője, Hegedűs Zoltán egyhetes székelyföldi nyaralást tervez a famíliával. – Már sokszor jártam ott. Székelyföld egy szerelem, amit nem tudok véglegesen elhagyni, rendszeresen visszajárok, gyönyörködöm szépségeiben. Ez a hét teljesen a szeretteimé, a családról szól, de amikor este lepihennek, a híreket azért elolvasom az okostelefonomon – mondta Hegedűs. Annyit még elárult: legjobban a fizikai munka kapcsolja ki, a hétvégén például kerítést festett. Zsótér Károly , Mindszent első embere éppen szabadságát tölti – lányát költözteti a kisvárosba –, csütörtökön pedig indult a képviselő-testülettel a székelyföldi testvértelepülésre, Csíkmindszentre. – A testvértelepülési találkozó munka és pihenés is, szeretem a környéket. Rendszeresen járok a Retyezátra, a helyi nemzeti parkba két-három napra, és 1400 méteren fekvő kis házban szállok meg. Vagy a feleségemmel megyek, vagy egyedül: beülök az autóba, és irány a Retyezát-hegység. Ott az ember vagy éhes, vagy álmos. A politikát teljesen kikapcsolni lehetetlen, de ott nemcsak a levegő, a gondolatok is tisztábbak – közölte.A vásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter is ellátogat ebben a hónapban népes családjával Erdélybe, majd augusztusban Ausztria következik. Mint elmondta: minden évben tartanak egy külföldi túrát a teljes família részvételével. – Az aktív pihenés híve vagyok, szeretek hegyet mászni, túrázni. Említhetem a Bihart, a Fogarast és a Retyezátot, de a Mecsekbe is rendszeresen kirándulunk, a városokban sétálva azokkal ismerkedni és múzeumba járni. Nem fekszem ki a tengerpartra, az nem az én stílusom – sorolta Márki-Zay. Hozzáfűzte: akkor is politizált, amikor még másutt dolgozott, és most is szívesen beszélget, akár pihenése alatt is a közélet kérdéseiről. ​Bálint Gabriella nem tervez nyaralást, külföldön élő testvérét várják haza, Vásárhelyre – a hónap közepén érkeznek – a keresztfiaival. Ezt a kéthetes pihenőt a városban és környékén, főként a strandon töltik majd, mert a fürdőzés és a foci a két srác kedvenc elfoglaltsága. – Jókat beszélgetünk, fagyizunk, de aki akar, szabadságom alatt is elér telefonon. Elsősorban szakmai kérdésekkel keresnek meg ilyenkor.– Az idén nem nyaralunk, egy-két napos kirándulásokat tervezünk. Szeretnénk felújítani a tanyánkat, ahol élünk, arra kell a pénz és az idő – közölte érdeklődésünkre Borsos József , Mártély polgármestere. Elmondta még: főként a mártélyi Tisza-holtágban pihennek majd, de várhatóan a Balatonra is kiruccannak egy hosszú hétvégére. Legjobban a horgászás pihenteti, eddigi legnagyobb halát, egy négykilós pontyot, még fiatalon fogta. – El tudom felejteni a munkát, a politikát, és a tanyánkon is minden megvan a teljes kikapcsolódáshoz, lazításhoz – árulta el Borsos József.