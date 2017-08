A horgászok nem értik, miért kell a vízfelület 30 százalékát borítania a rucaörömnek

– Nem tudom, hogy mi ebben az érték, amit ennyire óvni kell! – fejezte ki értetlenségét egy mindszenti horgász, aki nem szerette volna elárulni a nevét. A Kurcán hónapokig nem tudtak pecázni a Mindszenti Horgász Egyesület tagjai a vízinövény miatt, ami a csatorna 8 kilométeres szakaszából 5 kilométert borított be. Ezt végül két héttel ezelőtt kezdtek el eltávolítani. Azelőtt az egyesület elnöke, Rácz Árpád biológiai katasztrófaként írta le a kialakult helyzetet. A horgászegyesület ezúttal nem kívánt nyilatkozni.



A páfrányt azonban a csatorna teljes területéről nem takaríthatta el az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig). Mivel a rucaöröm védett vízinövény, így azt csak engedéllyel irthatták ki, és még ezután is hagyni kellett

a rucából annyit, hogy a vízfelület 30 százalékán maradjon belőle – tájékoztatta szerkesztőségünket Kádár Mihály, az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese. Most emiatt háborognak a Kurca felső szakaszán a horgászok.



Arról, hogy a rucaörömöt a csatorna felületének majdnem harmadán meg kell tartani, a Csongrád Megyei Kormányhivatal határozott. Több mindszenti úgy tudja, hogy a gépekkel folytatott gyérítés költsége másfél millió forint körüli. A vízinövény várhatóan a Tiszába folyik előbb-utóbb, nem tartják valószínűnek a mindszentiek, hogy újra gépeket hoznának a város melletti szakaszra, hogy összetereljék. Erre vonatkozó kérdésünkre nem kaptunk választ a vízügyi igazgatóságtól.



A horgászok azért sem értik a döntést, mert ezen a vízen régen egyáltalán nem volt természetes a rucaöröm jelenléte.