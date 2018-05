A kerékpárút mellett emberesre nőtt a gaz meg a gyógynövények - Nem látszanak ki a biciklisek a lósóskából

Aczél Leila Dzsesszika 170 centi magas, de kisebb, mint a kerékpárút melletti gaz. Fotó: Kovács Erika

– Hatalmas a gaz. Az útra ezen a szakaszon szinte nem is lehet kilátni – mondta Aczél Leila Dzsesszika, aki Hódmezővásárhelyről kerékpározott Székkutasra. A hölgy 170 centi magas. Mint fotónkon is látható, a lósóska, ami egyébként gyógynövény, lekörözte a növésben.Kicsit vizsgálgattuk a gaztengert. – Lehet, hogy több, itt található növény allergiát is okoz. A látvány mellett ezért is lenne jó, ha levágnák a kerékpárút melletti növényzetet – vélte Aczél Leila Dzsesszika, akivel körülbelül egyméteresre nőtt szúrós gyomnövényeket is láttunk, amelyek tüskéje legalább olyan erős, mint a kaktuszoké. Nem volna jó beleesni valamelyikbe, pedig van, ahol már rálóg a kerékpárútra.A felújított 47-es utat, illetve mellette a kerékpárutat 2015 őszén adták át ünnepélyesen. A következő évben már gond volt a bicikliút melletti gazzal (2016. május 6.: Kétméteres gaz nőtt a bicikliút mellett). Akkor kinyomoztuk, a műszaki átadástól kezdve három évig a kivitelezőnek kell levágnia a füvet a kerékpárút mindkét oldalán, majd azt követően a hódmezővásárhelyi önkormányzatra száll a feladat. A három év lassan letelik. Hogy pontosan melyik hónap melyik napján volt a műszaki átadás-átvétel, arról megkérdeztük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t., de egyelőre nem kaptunk választ.