A kicsi forgalom miatt zár be vasárnap a batidai bolt: sokan a városba jártak vásárolni, kérdés, mi lesz az idősekkel

– Nagy bajban leszek, ha bezár a bolt. Én itt szoktam vásárolni. Most is ott voltam. Busszal nekem már nehéz közlekedni. Egyébként drága a bolt, de legalább van. Vagyis most már nem sokáig – mondta egy idős férfi, aki nem kívánta elárulni a nevét.Levelet kaptunk egy batidai lakostól. Majzik Attiláné fél éve él Hódmezővásárhely külterületi részén, Batidán, amely mintegy 10 kilométerre van a központtól. – Ez szerintem nemcsak nekünk okoz gondot, hanem azoknak az időseknek és kisgyerekeseknek is, akik nem tehetik meg, hogy mindennap bejárjanak Vásárhelyre vásárolni – írta a hölgy. Hozzátette, közel ugyan a város, de nem igazán kellemes hazavinni egy nagybevásárlás csomagjait buszon.– Eddig, ha nagyobb mennyiségű dologra volt szükségünk, az egyik multi házhozszállítási szolgáltatását vettem igénybe. A napi kenyeret, tejterméket, gyümölcsöt és zöldséget helyben vettük meg. Az eladók kérésünkre megrendelték, ha valamilyen akciós terméket vagy süteményt szerettünk volna. Mivel hétvégeken is nyitva volt a bolt, ha nagyon kellett valami, itt mindig megtaláltuk. Most hátrányba kerülünk – írta az asszony.– Mi nem is hallottunk erről – mondta egy nő, aki a férjével a buszmegállóhoz sietett. – Ritkán, de szoktunk vásárolni a boltban, főleg kenyeret. A vejünk Vásárhelyen dolgozik, sokszor kap listát tőlünk a bevásárolnivalókról. A multiknál olcsóbbak az árak, mint itt. De autóval mi is bejárunk a központba. Akinek viszont nincs kocsija, vagy idős, és busszal is nehezen közlekedik, annak húzós lesz a bevásárlás – vélekedtek.– Nem Batidán lakom, hanem bent Vásárhelyen. Nekem a kertem van Batidán. Tavasztól őszig szinte mindennap kijárok biciklivel. Ami ittenre kell, azt nem Vásárhelyről hozom, hanem itt veszem meg – tudtuk meg Szrenka Pálnétól. – Hogy mi lesz azokkal, akik öregek, betegek, nehezen mozognak, már nem mernek vállalkozni a buszozásra... Nem tudom. Ki hoz majd nekik kenyeret? – tette fel a kérdést. Az asszony azt is elmondta, nem csodálja, hogy bezár a bolt. Sok a kiadás, a fizetnivaló. Bér, járulék, adó, meg ki tudja még, mi. A vásárló pedig kevés, mert kevesen élnek Batidán.– Tegnap hallottam én is, hogy vége a boltnak. Nem örülök neki. Igaz, többnyire nem itt vásárolok, hanem a városban, mert ott dolgozom. Ott olcsóbb is. De van, amikor szükség van rá, hogy elszaladjak a helyi boltba – válaszolta Nagy Imréné, aki szintén az egyedül élő, segítségre nem számítható idősekért aggódott.– Hét évig küszködtem, csináltam, de nem bírom tovább – ezt már Török Jánosné, a bolt üzemeltetője mondta. Az üzlethelyiség nem az övé, csak bérlője annak. 2011-ben nyitott, azután, hogy az előző bérlő bezárt. Akkor sem volt bolt hónapokig. – Kitakarítottuk, széppé tettük, pultokat készítettünk. De jöttek a problémák. A legnagyobb az volt, hogy nem lehetett tovább cigarettát árusítani. Aki cigiért bement a városba, az mást is ott vett meg. Én pedig a multi áraival nem tudom felvenni a versenyt. Higgye el, nem kis vívódás előzte meg a döntést – mondta a bolt üzemeltetője. Török Jánosné hozzátette, a leltár után majd kiderül, mennyi volt a ráfizetése az üzletre.– Tudok a problémáról. Találkoztam a batidaiakkal, beszélgettünk a kérdésről. Hét évvel ezelőtt is ugyanebben a cipőben jártunk – tudtuk meg Benkő Zsolt külterületekért felelős önkormányzati képviselőtől. – Mást nem tudok tenni, tájékozódom az üzlethelyiség tulajdonosánál, hogy mik a tervei a bolttal kapcsolatban, esetleg meghirdeti-e újból. A batidaiak azt szeretnék, ha jönne egy új bérlő, hogy meglegyen az ellátásuk azoknak is, akik ott, helyben vásároltak – közölte.Kerestük az önkormányzatot is. Azt kérdeztük meg, hogy valamilyen formában segítik-e a településrész ellátását a bolt bezárása után, de nem reagáltak a megkeresésünkre.