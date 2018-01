A Klauzál utcára viszik az üveget - a bűz miatt megszüntették a szelektív szigeteket

A lakosság egy része ugyanis nemcsak papírt, üveget és műanyagot hordott a konténerekbe, hanem szemetet is. A szelektív edények bűzlöttek, koszosak voltak. Több konténer tartalma 70-80 százalékban más volt, mint aminek kellett volna lennie.

– Nem sok üveg kerül a háztartásunkba. Szilveszterkor volt pezsgősüvegünk. Néha egy-egy milánói szószos, esetleg befőttes vagy uborkás is akad – mondta Oláh Erika. Hozzátette: mivel nincs szelektív sziget, marad a kuka. Az Oldalkosár utcai lakásukban elég kicsi a hely, nincs lehetőség, hogy gyűjtögessék az üveget.A Klauzál utcára nem éri meg két uborkásüveggel kibiciklizni. Az üveg szelektív gyűjtése a szikáncsi lakossági fórumon is előkerült.Mint arról korábban beszámoltunk, a közgyűlés úgy döntött, a 23, magas házas övezetben lévő szelektív szigetet 2017. szeptember 14-étől megszünteti (2017. szeptember 12.: Vége a bűzkorszaknak: még ezen a héten megszüntetik a szelektív szigeteket Vásárhelyen).A kertes házakban mindenkinek saját szelektívgyűjtő edénye van, de abba nem lehet üveget elhelyezni. – Hódmezővásárhelyen, aki szelektíven szeretné elhelyezni a háztartásában lévő üvegeket, a Klauzál utca 143. szám alatti telepen teheti meg – mondta Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója.– Ez egy őrzött telep, ahol a konténerekbe csak az kerül, aminek ott helye van. A lakosság egyébként rendszeresen viszi oda az üveget. Igaz, a mennyiség kevesebb, mint a gyűjtőszigeteken volt, de a csomagolóanyagok ide tisztán kerülnek – mondta a pénzügyi és szolgáltatási igazgató. Hozzátette, az első félévben az üvegkérdésre más megoldást is keresnek.