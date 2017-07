A koncertek miatt mentek a Löszre

– A barátaimmal jöttünk ki. Sajnos elég kevés a program, amire el tudnánk menni hétvégente Vásárhelyen a nyár derekán – mondta Tószegi Lilla a kétnapos Lösz hagyományőrző fesztivál zárónapján, szombaton.



Valószínűleg a szeszélyes időjárásnak is köszönhető, hogy szombat délután kicsit megcsappant az eseményen részt vevők száma, csak néhányan nézelődtek az árusok asztalai előtt. Náluk szörpöket, díszített üvegflaskákat, levendulából készült kézműves termékeket és ékszereket vásárolhattak a mulatságra kilátogatók. Mások az esőtől védettebb helyre húzódtak, a közeli kézműves söröző teraszán söröztek, fröccsöztek.



A családias hangulatú rendezvényen a legtöbb embert a koncertek vonzották. – Két ok miatt látogattam el a Löszre, az egyik a kíváncsiság, a másik pedig a koncertek. Nagyon jól érezzük magunkat, szerintem kiváló program ez a fesztivál – mondta Mészáros Erik, aki a Huckleberry Guys délutáni koncertje közti szünetben

lőtt párat az íjászbemutatón.



Később az est folyamán a Kender zenekar és a Zenevan is fellépett. Hétvégén a Kéktói ménes lovas bemutatójával, valamint slam poetryvel is szórakoztatták a publikumot.



– Kevesen tudtunk eljönni a csapatunkból, így csak íjászatra van idén nálunk lehetőség – mondta Kis Csaba, az Ete Népe Történelmi Egyesület tagja.



Olyanok is kilátogattak a kétnapos fesztiválra, akik egyébként csak a piacra mentek.



– Épp vásároltam, amikor láttam, hogy van itt valamilyen rendezvény, és úgy gondoltam, hogy akkor már átsétálok ide is – magyarázta Csáki József a fröccsét kortyolgatva.