A külföldi hallgatóknak is tetszik a vásár

A kertészmérnöknek tanuló kínai lányok is vettek ajándékot. Fotó: Imre Péter

– Bélelt kesztyűt kerestem és vettem magamnak, ezt még nem karácsonyra, hanem a hideg ellen – mondta a vásárhelyi karácsonyi vásárban Baranyiné Andrea. Közölte: a családdal még eljönnek nézelődni, és apróságokat, meglepetéseket vásárolni, a gyerekek játékot és könyvet biztosan kapnak. – De a legnagyobb ajándék az, hogy együtt lehetünk, és az ünnep mindhárom napjára jut majd vendég – tette hozzá.Komáromi Mónika sapkát vett a fiának, de a fenyő alatt lesz más kibontásra váró csomag is. Még ők is széjjelnéznek, keresgélnek majd az ünnepekig. Azt viszont elárulta, a karácsonyfát szinte mindig az utolsó pillanatban, 23-án veszik meg, valószínűleg így lesz idén is. Pedig már most nagy választékban kaphatók fenyőfák a vásárban.

Állatoknak gyűjtenek



Idén is kitelepült a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete a karácsonyi vásárba. Naponta 16 és 19 óra között várják az érdeklődőket. A fabódéban kézműves termékeket, ajándékcsomagokat lehet vásárolni. Támogatói jegyet is lehet venni. Az árusításból befolyt összeget az állatvédők sanyarú sorsú kutyákra, illetve rászoruló állattartó családok segítésére fordítják. A hagyományokat folytatva a vásárhelyi állatvédők ebben az évben is szerveznek ingyenes teaosztást. Céljuk, hogy a lakosság és az állatvédők párbeszédet folytassanak, az emberek megismerjék az önkéntes állatvédők munkáját.

A Szegedi Tudományegyetem vásárhelyi mezőgazdasági karán kertészmérnöknek tanuló három kínai lány is ismerkedett a magyar kézműves termékekkel. Elmondták: nagyon tetszenek nekik a sálak, sapkák, kesztyűk, vásároltak is maguknak és ajándékba.