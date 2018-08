A labirintustól az árvízvédelmi kőfalig: sok a látnivaló megyénkben, nem kell máshová utazni nyaralni

Árvízvédelmi kőfal



Az 1876-os árvízkor merült fel a Vásárhely körüli körtöltés kiépítése, de csak az 1879-es szegedi nagy árvíz után kezdték meg, és 1881-ben fejezték be. A város északi és keleti határán földből 17,5, a déli részen téglából három kilométeres gátfalat emeltek. A kőfal pontos hossza 3006,2 méter, vonala az egykori Hód-tó partvonalát követi, a Bocskai utcától Tarján városrész végéig. A falon eredetileg négy kocsi- és kilenc bolthajtásos gyalogoslejárót nyitottak. Utóbbiakból csak a Csillag, Száraz és Árpád utcaiak maradtak fenn.

Az egyik szentesi fotópont – és onnan fényképezve a Kurca. Fotó: Imre Péter

Szentesen sétálva, a városban több helyen látunk úgynevezett fotópontokat. Ez a turistákat segíti: ha odaállunk, akkor készíthetjük a legelőnyösebb, legjobb beállítású képet épületekről, szobrokról, emlékművekről, természeti szépségekről. A Széchenyi ligethez vezető hídra festett fotópontról lefényképeztem a Kurcát – olyan, mint egy festmény. Meg kell említeni: újra megnyitotta kapuit a városban a felújított Petőfi Szálló, amelyben cukrászda és a Szentesi Szecessziós Ház üzemel. Érdemes betérni, az épület belülről is csodálatos.A legismertebb szegedi látnivalókat bárki kapásból sorolja: fogadalmi templom vagy ismertebb nevén dóm, valamint ennek tere a szabadtéri játékokkal, a Dömötör-toronnyal, a nemzeti panteonnal. „Csodálatos és monumentális templom, rendezett, szabályos tér. A szoborkiállítást se hagyjátok ki" – csábít egy internetes értékelés. A közelmúltban rekonstruált új és a mellette lévő régi zsinagógát sem szabad kihagyni, nem beszélve a Móra Ferenc Múzeumról, a palotákról, a Széchenyi térről, és a kávézóival, cukrászdáival, éttermeivel egyedi hangulatot árasztó Kárász utcáról. A családosoknak, főleg kisgyerekkel, a vadaspark is kötelező. „Egész napot érdemes rászánni, mert nagyon sok a látnivaló, és hatalmas fák adják az árnyékot" – írják a neten. A Stefánián is megejthetünk egy hangulatos sétát. Makón viszont több Makovecz Imre által tervezett épületet csodálhatunk meg, mint bárhol máshol az országban.Csongrád megye talán legismertebb látványossága a Feszty-körképpel az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – a vadasparkhoz hasonlóan szintén egész napos program –, a Csillagösvény Útvesztő Öko-élménypark, szintén Ópusztaszeren. Virtuális turisztikai barangolásunkat zárjuk Vásárhellyel, amelyre többen azt mondják, egynapos város. Vagyis nincs eleresztve látnivalókkal. Ez nem igaz. Az Emlékpont (a vidéki Terror Háza) kiállítása is tartogat érdekességeket, a Kossuth tér és környéke hangulatos. Országosan is egyedi a három kilométeres árvízvédelmi kőfal, amely mentén kellemes sétát tehetünk a belvárosban.Tudjuk, a lista korántsem teljes – legalább a dupláját lehetne citálni –, de ha csak ezeket megnézné minden Csongrád megyei, érdekes dolgokat tudna meg lakóhelyéről.