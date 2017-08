A légkondi a legfontosabb az utasnak

– Nem elég tiszták, a légkondi nem működik, úgyhogy majdnem megsülünk ebben a melegben – kezdte Tóth Lászlóné a vásárhelyi buszpályaudvaron a régebbi helyközi járatok állapotáról.



– Véleményem szerint nincsenek megfelelően karbantartva, télen pedig a fűtés nem működik. Viszont az biztos, hogy az új járművek jól fel vannak szerelve, és kényelmes velük utazni – magyarázta. Tóth Lászlóné Vásárhely és Maroslele között utazik a DAKK járatain nap mint nap.



Az utóbbi években egyre több új busz jelent meg a társaság járműparkjában, azonban többen úgy látják, hogy a régebbiek állapota egyre romlik.



– Már rég hozzászoktam a vízhez az ablakok üvegei közt – mosolygott Gál Csenge. Az egyetemista lány nem rendszeresen, viszont évente többször utazik Vásárhelyre busszal. – Már annak örülök, ha a működik a légkondi, ebben az időjárásban kínszenvedés a buszozás – tette hozzá.



– Hogy milyen állapotúak? Nem tudnám nyomdafestéket tűrően elmondani – nevette el magát József. – Szentes és Vásárhely között szoktam buszozni. Elképesztő, hogy néhány berendezés hogy néz ki némelyik régebbi járművön. Azt viszont aláírom, hogy az új buszok kifogástalanok. Még ebben a verőfényes napsütésben is élmény lehet vezetni – kommentálta a férfi.



– Szép buszokon utazhatunk, de látniuk kéne a nagyembereknek, hogy van olyan busz is, amelyiknek a belső borítása már feladta a szolgálatot. Be lehet nyomni, mert elengedte a ragasztás. Rossz ránézni – magyarázta Borsi Ferencné.



Megkérdeztük a DAKK-ot is, hogy mi lehet az oka az egyre elnyűttebb járműveknek, amire azt a választ kaptuk, hogy elenyésző a rongálások száma, de minden meghibásodást igyekeznek a lehető leghamarabb kijavítani. A régebbi buszok helyett inkább újakat vesznek, a túlkoros buszokat leselejtezik.



„A fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk alacsonypadlós, fél alacsonypadlós autóbuszok beszerzésére, lehetőséget biztosítva ez által a segítségnyújtásra szoruló utasaink számára a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás igénybevételére" – írja a közlekedési központ.