A Lelkek Mezejére visz el könyvével - A hódmezővásárhelyi írónő, Gulicska Irén folytatja a meseregényt

Gulicska Irén könyvek között tölti az életét. Most már saját regénye is van. Fotó: Kovács Erika

Gulicska Irén gyermekkora sem volt egyszerű, állami gondozottként nőtt fel. Az otthontól néhány méterre volt egy könyvtár. Az volt számára a játszótér, ott talált fogadott édesanyjára is, majd felnőtt fejjel ő is könyvtáros lett.

– Öt évvel ezelőtt, biciklizés közben kezdett pörögni egy mese az agyamban. Hazamentem, meg is írtam az első 20 oldalt, ami hosszú időre bekerült a virtuális íróasztalfiókomba. Majd elővettem, és sorról sorra megszületett a meseregény. Elküldtem egy kiadónak. A sok pozitív ajánlás között azonban kaptam egy olyan kritikát, ami a kedvem szegte. Két évig hevert a kézirat kiadatlanul – mesélte a regény születésének körülményeit Gulicska Irén. Az 52 éves szerző civilben a szegedi GEMMA fejlesztőiskola könyvtárosa, valamint a rászorulók segítésével foglalkozó hódmezővásárhelyi Új Világ Alapítvány elnöke.– Szabadidőmben bohóc is vagyok, lufikat hajtogatok. Egy jótékonysági rendezvényen beszélgettem egy hölggyel. Szóba kerültek a könyvek is. Említette, hogy a lánya, Vörös Édua illusztrátor. Bátortalanul elküldtem neki a Lelkek Mezejét. A visszajelzéséből azt szűrtem le, hogy mégsem olyan rossz ez a regény, de kicsit formálni és alakítani kell. Az „utómunka" után ment nyomdába.A Lelkek Mezeje egy óvodás kislányról, Grétiről szól, aki a nagymamájához kerül. A kislány szeretné megtalálni az édesanyját, aki már a másvilágról figyeli gyermeke lépteit. A kislány a vándorlása során érdekes lényekkel találkozik. Kis barátaival legyőzi Ulukot, aki el akarja pusztítani a Lelkek Mezejét, és az anyukájával is találkozik.– A Lelkek Mezeje mást jelent a gyerekeknek és mást a felnőtteknek. A kicsiknek az összetartozásról, barátságról, harcról, küzdelemről mesél és magáról a szeretetről. Ha felnőttek olvassák, számukra más az üzenet. Gréti elvesztette az édesanyját. A Lelkek Mezeje az út, hogy ismét rátaláljon, és a lelkében béke legyen.

A meseregény folytatása fejben már elkészült.

– Megjelenik egy mostohatestvér, mostohaanya, egy vak, süket, esetlen kutya, aki mégis sokat fog segíteni. Az első kötetben kiderült, hogy Gréti lelke Szikrázó Fény. A második kötetben ez a lélek kerül nagy bajba, meg kell menteni.