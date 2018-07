A mártélyi alkotótábor részvevőnek látogatásával búcsúzott a vásárhelyi kiállítás - galéria

A tavasszal a fővárosi Várkert Bazárban is bemutatott anyag megtekintésére a Mártélyi Képzőművészeti Alkotótábor részvevői a hét utolsó napján keresték fel a múzeumot, ahol Marosvölgyi Gábor művészettörténész, a tárlat kurátora kalauzolásával ismerhették meg a 20. század folyamán készült alkotásokat és azok történetét.A Mártélyon hétvégén kezdődött, több mint félszázados múltra visszatekintő alkotótáborra mintegy száz résztvevőt várnak, akik különböző időtartamban vesznek részt a közös alkotásban és a programokon – tájékoztatott Mucsi Zoltán, a tábor vezetője. Az idén augusztus 8-ig tartó tábor résztvevői között találunk sok évtizede visszajáró résztvevőt, de mártélyi önkormányzat pályázatának köszönhetően gyerekek is bekapcsolódnak a munkába. Az ország minden szegletéből érkezett táborozók között vannak kezdő amatőr alkotók, de Munkácsy-díjas művészek is részt vesznek a programon.A tárlatvezetésen Marosvölgyi Gábor szólt az anyag válogatásáról és rendezési elveiről, amelynek nagy része az Alföldi Galériából és a vásárhelyi önkormányzat irodáiból származik, s ezt egészítették ki a kurátorok a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria és számos magángyűjtő műtárgyával. A most zárult kiállítás az alföldi festészet kialakulásától a Vásárhelyi Őszi Tárlatok művészeinek alkotásaiig mutatta be a dél-alföldi város gazdag művészéletét.