A munkaszüneti nap az Auróra cirkáló és az iskolai ünnepség ugrott be - Az idősek még emlékeznek november 7-re

Szabó Ferencnek az ugrott be először, hogy munkaszüneti nap volt november 7. Fotó: Imre Péter

– Szerepelni kellett az iskolában, olyan dalokat énekeltünk, amelyekre már szinte senki sem emlékszik, a fiatalabbak nem is ismerik – mondta a középkorú, vásárhelyi Marina, mikor arról kérdeztük, mond-e neki valamit az a dátum, hogy november 7. Az 51 esztendős Banga Zoltán ezt annyival toldotta meg, sokat tanultak róla a suliban, az idősebb Gallyas Mártonnénak viszont nem ugrott be semmi.– Munkaszüneti nap volt – vágta rá azonnal a 64 éves Szabó Ferenc, de gyorsan hozzátette: a nagy októberi szocialista forradalom ünnepe volt – eszébe jutott az eseményekhez kötődő Auróra cirkáló is – a rendszerváltás előtti évtizedekben. – Akkortól kezdődött a szocialista, kommunista korszak, vagyis a világtörténelemben is jelentős fordulópontnak számított. Akik abban részt vettek, főleg a „közkatonák", a nincstelen munkások, parasztok a jobb élet reményében fogtak össze. Az eszme jó volt, de később elfajult, eltorzult – közölte Ferenc. Hozzátette: mindig baloldali érzelmű volt.– A rendszerváltás előtt, a szocializmusban még nem éltem Magyarországon, Romániában születtem és éltem – mondta a középkorú Anikó.– Ott nem ünnepeltük az orosz forradalmat, csak augusztus 23-át, azt a napot, amikor 1944-ben a II. világháborúban az ország átállt Hitlertől az amerikai-brit-szovjet oldalra. Vagyis nincs semmilyen emlékem november 7-ről, nem jut eszembe arról semmi – közölte.A kirakatüveget tisztító Szilvia kisgyerek volt a rendszerváltáskor, így a dátum nem mondott neki semmit. Az idősebb korosztályhoz tartozó László csak annyit reagált, „hogyne emlékeznék", de többet nem akart mondani, míg egy fiatal anyuka a gyerekkocsival „átmenekült" a túloldalra, közben mondta: nem válaszolok semmilyen kérdésre. Egy fiatal, bankba siető 30-as nő elhúzta a száját november 7-ét hallva, már az ajtót nyitva közölte: semmi nem jut eszébe róla. A 86 éves Lukács Ferenc a vásárhelyi sétálóutcán, a Dr. Rapcsák András út elején sziesztázott egy padon.– November 7. a szovjetek ünnepe volt, Lenin elvtársra és társaira emlékeztünk olyankor. A Hódikötben dolgoztam csoportvezetőként, nem volt kötelező az ünnepen ott lenni, nem kellett félni, retorziótól tartani, ha nem vettünk részt. A gyerekek miatt általában elmentünk, tetszett nekik a felvonulás. A moszkvait pedig a tévében néztük, nagyszabású, impozáns volt mindig – emlékezett Feri bácsi.Utoljára a rendszerváltással egyidős, 28 esztendős Richárdot szólítottuk meg, nem ugrott be neki semmi, akkor sem, amikor elárultuk, ez a nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett esemény napja, évfordulója. – Nem foglalkozom ilyesmivel – mondta, és már búcsúzott is.