A művelődési házban gyógyulnak a székkutasiak

A háziorvosi rendelő a következő hónapokban a művelődési házban működik. Fotó: Kovács Erika

– Pályázaton 130 millió forintot nyertünk az egészségház felújítására – mondta Szél István polgármester. A munkaterületet január 2-án adják át a kivitelezőnek. A felújítás idejére a háziorvosi és a védőnői szolgálat, valamint a fizioterápia a művelődési házba költözött. A fogorvost pedig a gondozási központban, az Erkel Ferenc utca 7. szám alatt találják nyárig a betegek.

Az egészségház belső tereit átrendezik, mert voltak kihasználatlan területek. A védőnői szolgálat például nagyobb helyet kap, így a jövőben kismamatornát is szervezhetnek. A rendelők és a váróhelyiségek akadálymentesek lesznek. Megújul a mosdó, lesz mozgáskorlátozottak által használható vizesblokk is. A falak 15 centis belső hőszigetelést kapnak, a födémre pedig 25 centiméteres ásványgyapot kerül. Kicserélik a nyílászárókat. A fűtési rendszert korszerűsítik.– Az egészségház rezsijét önkormányzatunk fizeti. Így jelentős költségcsökkenést érhetünk el. A betegellátás, illetve várandósgondozás pedig lényegesen jobb körülmények közé kerül – folytatta Szél István.A háziorvosi és védőnői szolgálat új eszközökkel is gazdagabb lesz. – 15 millió forintot fordíthatunk az eszközállomány javítására – tudtuk meg Bakos Attila háziorvostól, önkormányzati képviselőtől.– Új bútorokat kapunk, illetve lehetőségünk lesz több, az alapellátásban használatos eszköz, például az EKG, vizeletvizsgáló automata vagy mérőműszerek vásárlására. Nemcsak az épület, hanem a rendelő felszereltsége is megfelel majd a XXI. század elvárásainak.