A nagy esőt is kibírnák a felújított árkok - olyan belvíz már nem lesz Székkutason, mint az évtized elején

A Gregus Máté utcán is elkészült a beruházás. A mély árok mellé korlátot is építettek. Fotó: Kovács Erika

– A 2010-es évek elején nagy belvíz volt Székkutason. A település árkai nem tudták elvezetni a vizet. Az önkormányzat akkor mérette fel, milyen beavatkozásokra lenne szükség – mondta Szél István, Székkutas polgármestere, a szerdán délután megtartott lakossági fórumon.Öt éve készült el a belterületi vízelvezető rendszer rehabilitációjának első üteme. A település orosházi oldalán 80 millió forintból mélyítették, tisztították ki az árkokat, illetve végezték el a szükséges korrekciókat. Most egy másik pályázaton 220 millió forintot nyert az önkormányzat a második ütemre, amiből mintegy három kilométer hosszan újították fel a vízelvezető rendszert.

– 2800 méteren betonaljat kaptak az árkok. Három szűk utcában zárt csatornát építettünk. A munkálatok már 94-95 százalékban készen vannak, emellett a füvesítés és a faültetés nagy része is megtörtént. A kivágott fákat másfélszer annyi csemetével pótoltuk, ezt a munkát tavasszal folytatjuk. A bejárók helyreállítása is folyamatban van. Figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy a fejlesztés 3–4. ütemét is megvalósíthassuk.