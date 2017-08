A nagymama kardigánjával riogatják a seregélyeket

A szőlősgazdák mindent kipróbálnak a seregélyek ellen. Fotó: Kovács Erika

– Iszonyatos károkat okoznak a seregélyek – mondta Nagy Sándor sóshalmi borász. – Van, hogy legalább ezerfős csapatban érkeznek. Olyankor szinte a napot is kitakarják. Ha nem vigyázunk, leverik a szőlőbogyókat a földre. Katasztrófa, hogy mit hagynak maguk után. A tőkén alig marad valami, a termés a földön. Mert nem csak azt csippentik le, amit megesznek. Mindenki retteg a seregélyektől. Ahogy tudunk, védekezünk ellenük. Karikás ostorral pattogtatunk, sörétes puskával lövünk a levegőbe. Kereplőzünk és madárijesztőket állítunk – tette hozzá.A 47-es főútról is jól látszanak a madárijesztők. Van, aki a nagymama kardigánját tűzi ki, hogy attól ijedjenek meg a seregélyek, de férfipulóvert és női tornadresszt is láttunk, no meg sok-sok CD-t, ami a napfényben csillog, és ha egymáshoz ütődik, még zajt is csap.

A seregélyek egyébként védett madarak, csakúgy mint a néhány kilométerrel arrébb, Székkutason is garázdálkodó vetési varjak.– A kitartó érdekvédelmi munkának köszönhetően elértük, hogy augusztus 1-jétől november 1-jéig riasztani lehessen a seregélyeket, hogy valamelyest csökkentsük a gazdasági kárt. Csakhogy a madarak nem félnek még a főút zajától sem. A múltkor vettünk elektromos riasztót. Három nap alatt megszokták. Ha meghallják, felrebbennek, és kicsivel arrébb leszállnak. Nincs ellenük igazi védelem – hangsúlyozta Nagy Sándor.