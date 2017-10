A NAV nyomoz Táltos-ügyben, a szegedi központú iskola ellenlépéseket fontolgat

– A Táltos iskolával kapcsolatos nyomozást a vásárhelyi rendőrkapitányság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) adta át, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján komolyan felmerülhet a költségvetési csalás – mondta tegnap az iskola Nyár utcai épülete előtti sajtótájékoztatón Bálint Gabriella. A susáni városrész települési képviselője, a KDNP városi elnöke még augusztus 7-én közölte, feljelenti a Táltost, illetve az azt működtető alapítványt. Mostani bejelentéséhez hozzátette: reméli, mindenre fény derül.

Bálint Gabriella most közölte: az elmúlt 2 hónap alatt a 86 kisiskolásból háromnak, a 16 óvodásból egynek akadtak kisebb beilleszkedési gondjai, de ezek is megoldódtak. Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta: folyamatban van az iskola egykori vásárhelyi épületének visszabirtoklása, amely korábban is önkormányzati tulajdonú volt.