A nem önkormányzati tulajdonú rendelők felújítását is segíti a város - Vásárhely marasztalja a jól képzett munkaerőt

– Az egyeztetések rendkívül hasznosak voltak, több konkrét programot is megfogalmaztunk – mondta Hegedűs Zoltán polgármesteri jogkörrel megbízott alpolgármester.



– Ezek egyike az olvasókörök felújítása. Idén ősszel kezdjük a megvalósítást. Erre 400 millió forintot nyert a város. Ha ez az összeg nem elegendő, a következő évek költségvetéseiben is biztosítunk rá forrást. A háziorvosok javaslatárára pedig 3 éves rendelőfelújítási programba kezdtünk, ami a nem önkormányzati tulajdonban lévő rendelőket is érinti – tette hozzá.



Az alpolgármester kiemelte, az állatvédők javaslatára 5 millió forintot fordítanak a házi kedvencek ivartalanítására. Állatvédelmi járőrszolgálat elindítását is tervezik.

– Megfogalmazódott, hogy ne csak az állami fenntartású nevelési, oktatási intézményeket újítsuk fel, hanem Vásárhely összes óvodáját, iskoláját. Közös programot indítunk a fenntartókkal – közölte az alpolgármester.



Az önkormányzati vezető a sportolókkal is egyeztetett. A város 60 milliós pályázati alapot biztosít, ami például a versenyeztetés költségeihez nyújt segítséget az egyesületeknek.



Munkáltatókkal és a kamarák képviselőivel is konzultált Hegedűs Zoltán. A résztvevők megfogalmazták, jól képzett munkaerőre van szükség, akiket a városban kell tartani vagy Vásárhelyre kell vonzani. Ebben a munkában a vállalkozók, a szakképzési centrum, a kamarák és az önkormányzat is szerepet vállal.



A horgászok azt kérték, a horgászturizmus fejlesztése érdekében induljon médiakampány. Egyre több vidéki és külföldi is Hódmezővásárhelyen horgászik. A László István Horgász Egyesületnek például több mint 200 külföldi tagja van, elsősorban Romániából és Szerbiából. Ők a horgászat mellett egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek Hódmezővásárhelyen. A Dobó Ferenc Horgász Egyesület pedig saját horgászvizet szeretne. Ebben is segítséget nyújt az önkormányzat.