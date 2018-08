A nyitóbarázda pontosságát is értékelte a zsűri - Csongrád megye tarolt a regionális szántóversenyen

Eredmények:

I. kategória 2-3 fejes ágyeke 1. Baranyi Zsolt Székkutas 2. Farkas Gábor Jászkisér 3. Hamar Vilmos Szajol.

I/A. ifjúsági kategória 2-3 fejes ágyeke 1. Kis Sándor Hódmezővásárhely 2. Pap Bálint Székkutas 3. Veró Máté Székkutas.

II. kategória 4-5 fejes ágyeke 1. Kopornyik János Hódmezővásárhely 2. Korom József Székkutas.

III. kategória 2-3 fejes váltva forgató eke 1. Fodor Tamás Jászkisér 2. Zsedényi ároly Székkutas 3. Dezső Ernő Székkutas.

IIV. kategória 4-5 fejes váltva forgató eke 1. Gyöngyösi Ernő Orosháza 2. Neller Zoltán Orosháza 3. Bila Miklós Székkutas.

V. kategória lófogatú szántás 1. Csorba Ferenc Pusztaszer 2. Losonczi Antal Balástya.

VI. Veterán traktorok Kategória 1. Bitó Tibor Balástya ádár István örösladány 3. Joljárt Dávid Sándorfalva.

Bé és, Csongrád és Jász-Nagykun -Szolnok megyéből érkeztek versenyző szombaton Orosházára, a VIII. Székkutasi Regionális Szántóversenyre. Idén a székkutasiak átadtá a Magyar Szántóverseny Egyesülethez tartozó verseny rendezésének lehetőségét az Orosházi Gazdakörnek és az Agrár Plázának.- A mezőgazdasági termelés elképzelhetetlen szántás nélkül. A traktor és az eke mellett jól épzett és elegendő gyakorlattal rendelkező gazdálkodókra van szükség - mondta a rendezvény megnyitóján Horváth József, az Orosházi Gazdakör elnö . Kiemelte, azokban az országokban a legmagasabb a szántások színvonala, ahol már évtizedek óta rendeznek szántóversenyeket.Mint megtudtuk, Magyarországon az első szántóversenyt 1866-ban rendezté . Orosházán pedig a kiegyezés évében volt az első ilyen megmérettetés. Érdekesség, hogy a jegyző önyv vezetője Petőfi Sándor öccse, Petőfi István volt, aki 1858-tól a napjainkban Orosházához tartozó kiscsá ói Geiszt-birtok gazdatisztje volt.Farkas Sándor, az agrártárca miniszter-helyettese hangsúlyozta, a szántás, a jó talajállapot meghatározó a övetkező évi termés szempontjából is.- , a precíziós gazdálkodás, a digitalizáció, az új eszközö megjelenése idején a gazdálkodóknak szemléletváltozásra van szükségü . Figyelembe kell venniü a örnyezetvédelmet, a megváltozott klímát. Szembe kell nézni azzal, hogy a kiszámíthatatlan időjárási örülmények özött hogyan tudunk gazdálkodni, hogyan tudjuk megtartani a vizet. Ebben is óriási szerepe van a talajmunkának - mondta Farkas Sándor.A versenyen nemcsak a mai kor traktoraival húztá a barázdát a versenyző , hanem veterán traktorokat is felsorakoztattak, sőt a lófogatosok is megmutattá a tudásukat.A zsűri elnö , Rátonyi Tamás elmondta, a versenyen 35-en indultak, 7 kategóriában. A versenyzőknek 3 óra alatt kellett elvégezni a szántást. A minőség volt cél, nem pedig a gyorsaság.- Pontoztuk a nyitóbarázdát. Fontos volt, hogy a kijelölt területen ne maradjon szántatlan terület, sem tarlómaradvány. Szántás után legyen alkalmas a talaj a vetőágykészítésre - emelte ki a zsűri elnö a pontozás főbb szempontjait.A Csongrád megyeiek kiemelten jól szerepeltek a versenyen. A 19 helyezésből 13-at értek el, özülü 7-en székkutasiak.