A Pepco biztosan jön Vásárhelyre, a H&M-ről is beszélnek

A városban híre ment, hogy a H&M is azt tervezi, Vásárhelyre jön. Állítólag a Tescóban bérel majd egy területet. Hogy igaz-e a hír, nem tudjuk, nem kaptunk választ a megkeresésünkre.A helyieket is megkérdeztük. A többség szerint jó, ha bővül a kínálat. – Örülök, ha lesznek újabb boltok a városban. Legalább nem kell átmenni Szegedre vásárolni – mondta Aszali Mónika Szabó Roland ot nem nagyon dobta fel a hír. – Az egyik üzlet olyan, mintha egy kínaiba menne be az ember, a másikban pedig szerintem a régebbi idők divatja köszön vissza. Az nekem nem jön be. Én másfajta stílust követek – mondta a vásárhelyi fiatal.– Az új boltok új munkahelyeket is jelenthetnek, ami jó. Én csak a reklámokból ismerem mindkét üzletláncot – válaszolta kérdésünkre egy másik lakos, Ajtai Péterné . – Majd az idő eldönti, kellenek-e Vásárhelynek, vagy sem.