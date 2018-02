A piac a helyi Facebook - támogatja a kormány a vásárközpont kialakítását és a vásárhelyi templomok felújítását is

– Rövid, tömör, lényegre törő és jó hangulatú beszélgetést folytattunk Orbán Viktor miniszterelnökkel. Megegyeztünk: a szövetség a város és a kormány között a jövőben is áll, folytatódik – jelentette ki Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere a tegnapi sajtóbeszélgetésen a szerdai találkozóról. Az eseményen Lázár János kancelláriaminiszter is részt vett.Hegedűs egy 1998-ban megjelent újságot vitt ajándékba, amelynek fotóján a jelenlegi kormányfő még fiatalabb „nyalka legény" – ahogy az alpolgármester fogalmazott. A hasábokon Rapcsák András, akkori vásárhelyi polgármester ajánlotta a választók figyelmébe Orbán Viktort. A megépítendő piac-vásárközpontról is mutatott látványtervet, ami egyelőre inkább ötlettervnek nevezhető.– A miniszterelnöknek tetszett az elképzelés, és azt mondta: erősíteni kell a magyar, a helyi kereskedelmet, vállalkozásokat, termelőket. És ennek a piac a legegyszerűbb módja, ahol minőségi hazai termékeket vásárolhatunk. A multiktól, vásárcsarnokoktól az különbözteti meg, hogy a piacra nemcsak vásárolni megyünk, hanem ismerősökkel és barátokkal találkozni, beszélgetni, és ezt a hagyományos funkciót szeretnénk megőrizni. A piac a helyi Facebook – mondta Hegedűs. A kormányfő közölte, figyelik a vásárhelyi fejleményeket, és akár országos szinten is megindulhat a piacok hasonló átalakítása.A találkozón szóba került a laktanyafejlesztés, az új katonai középiskola, a Bethlen-gimnázium felújítása – erről is vitt látványtervet –, a Modern Városok Program alakulása, amelyben újabb 8 milliárd forint érkezik Vásárhelyre a következő projektcsomag indítására. A Minőségi Otthoncsere Programot nagy figyelem övezi – már megtörtént az első átutalás –, mert országosan is megoldás lehet a panelből elköltözni akaróknak. Jelenleg közel 700 ezren élnek házgyári lakásokban. – A programot az ingatlantulajdonosokkal közösen dolgoztuk ki – hangsúlyozta Hegedűs. Átbeszélték az időközi polgármester-választás kampányát, a miniszterelnök kijelentette: Hegedűst támogatja. A diskurzusnak ez a része a „Hajrá, Zoli!" buzdítással zárult.– Már a fotózáshoz készültünk, amikor kértem: rossz állagú templomaink felújításában is segítsen a kormány városunknak. Biztosított a támogatásáról – közölte Hegedűs Zoltán. Hozzátette: a többéves programban a tabáni, a susáni, az újvárosi és a református újtemplom, valamint az evangélikus és a belvárosi katolikus templom szerepelhet.