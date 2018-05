A repiköltség több száz eseményen jött össze: művészeket, tudósokat, külföldi delegációt is fogadott Vásárhely

Sajtóközleményt adott ki a hódmezővásárhelyi Fidesz–KDNP-frakció a reprezentációs költségekkel kapcsolatban. A város polgármestere, Márki-Zay Péter ugyanis a város honlapján számlákat tett közzé az önkormányzat 2016. október 18. és 2018. február 10. közötti reprezentációs költségeiről. A számlákat Bónus István egyéni vállalkozó állította ki. Együttes összegük megközelíti az 50 millió forintot. A polgármester több fórumon is pazarlással vádolta meg a korábbi városvezetést.A Fidesz–KDNP most kiadott közleménye kitér rá, Almási István polgármestersége idején jelentős társadalmi élet folyt Hódmezővásárhelyen. A rendezvényeken rendszeresen jelen voltak neves művészek, tudósok, sportolók, üzletemberek. Számos külföldi delegációt is fogadott a város. A protokoll szabályai szerint ilyenkor a házigazda feladatait a város vállalta fel.– Márki-Zay Péter a város honlapján közzétett számlákkal azt akarta bizonyítani, hogy a város reprezentációs költségei magasak voltak.Az önkormányzat minden évben keretszerződést kötött egy vállalkozóval, aki általában két számlát állított ki a szolgáltatás kapcsán – írták.A keretszerződésben az önkormányzati vendégek ellátása szerepelt, például a polgármesteri hivatal rendezvényein, konferenciákon, tanácskozásokon, sajtóeseményeken. A reprezentációs költségek másik jelentős részét a városi intézmények és cégek rendezvényeinek étel-ital költségei, a nagyobb városi eseményeken történő fogadások (mint például az Őszi Tárlat, kulturális események, díjátadók, sportesemények, kiállításmegnyitók) fogyasztása tette ki.Számos intézmény, civil szervezet és egyesület is a városhoz fordult, hogy rendezvényeik szervezéséhez az önkormányzat nyújtson segítséget.A közleményben hangsúlyozták, a polgármester által közzétett számlák több száz kisebb-nagyobb esemény költségeit takarják a sajtótájékoztatók pogácsáitól a több száz művész fogadását jelentő Őszi Tárlatig.– Azt kérjük Márki-Zay Pétertől, hogy inkább a város vezetésével foglalkozzon, ne azzal, hogy mindenáron, ha kell, hazugsággal, ferdítéssel, féligazsággal és csúsztatással megpróbálja besározni Almási István emlékét. Méltatlan a városhoz az olyan polgármester, aki csak azzal tud bekerülni az esti hírekbe, hogy éppen valaki, vagy valamely intézmény ellen gyűlöletkampányt indít, vagy elhunyt elődjét járatja le.