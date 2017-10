A spártai erőpróba még hátravan: Róbert hasmenéssel is országos rekordot ért el a 48 órás futáson

Szőllősi Róbert büszke eredményeire az embert próbáló versenyeken. Máris további terveket szövöget.

– Először rendeztek az országban ilyen rangos 48 órás futóversenyt, gondoltam, kipróbálom magam – számolt be az előzményekről Szőllősi Róbert.A vásárhelyi, a helyi Csomiépnél dolgozó 55 éves férfi nem ezzel kezdte: korábban részt vett teljesítménytúrákon, 12 és 24 órás futóversenyen, fokozatosan emelte a terhelést, a tétet.A balatonfüredi kempingben tartott kétnapos versenyen korosztályos országos csúcsot jelentő 309,5 kilométert teljesítve – több mint 38 kilométert javítva a régin – legjobb magyarként végzett. De ez a verseny nem volt végig sikersztori: 16 órán keresztül hasmenés kínozta. De végigbírta.

– Huszonhét éves kihagyás után, hat esztendeje kezdtem újra sportolni, aktív koromban atletizáltam. Nem bántam meg, teljesen megváltozott az életem: a múlté lett a lustaság, a televízió előtt tespedés és a barátokkal elfogyasztott pár pohár ital. De a legfontosabb az volt, hogy leszoktam a dohányzásról, ennek és a tréningeknek köszönhetően folyamatosan és fokozatosan növekedett a teljesítményem. Egészségesebb lettem – idézte fel a kezdeteket Róbert. A edzéstávok 13-tól 60 kilométerig terjednek, utóbbi főleg alapozáskor, és egy Vásárhely–Mindszent oda-vissza futást jelent.Ilyen előzmények után mert belevágni a 48 órás futóversenybe, amit a 16 órán keresztül tartó hascsikarás, hasmenés nem könnyített meg. – Nem mertem se enni, se inni, így fokozatosan elszállt belőlem az erő, nagyon legyengültem. Csak támolyogtam a pályán. De az, hogy feladjam, egy pillanatra sem jutott az eszembe – mondta Szőllősi Róbert a kritikus időszakról. Ekkor a többiek tanácsára pihent, 50 percet, és kicsit el is szundikált. Ez jót tett. Sajttal, banánnal, csokoládéval pótolta az energiát. A helyszínen Varga Balázs segített neki – a hosszú távú ultrafutás nem egyszemélyes műfaj –, Vásárhelyen Faragó Kata masszírozása hozta rendbe elcsigázott tagjait, a nyugodt családi hátteret pedig felesége, Adrienn biztosítja.– Az Athén és Spárta közötti legendás, embert próbáló futóversenyt szeretném még teljesíteni, valamint jó lenne egy hatnapos viadal is. Utóbbit Balatonfüreden is rendeznek majd – beszélt céljairól, terveiről Szőllősi Róbert, akinek egyik fia, a 26 éves Renátó is tehetséges futó. – A Spar-maratont, amelyen ezrek indulnak, 2 óra 39 perces idővel az abszolút 8. helyen zárta. És ez volt a második 42 kilométere. Nagyon büszke vagyok rá! – mondta, és jobban csillogtak a szemei, mint amikor saját eredményeiről beszélt.