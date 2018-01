A sürgősségiről az ügyeletre küldték, onnan vissza

Csak egy pici sérülés

Nincs rajta kardigán

Hódi Lászlóné, a kötés és a beutalók. A kálvária még nem ért véget. Fotó: Bakos András

– Tisztelem azokat, akik gyógyítanak. Ismerem az egészségügyet, mindig kivártam a sorom. És mivel ellentétes oldalon vannak a szerveim, már korábban fölajánlottam a testem az orvostudománynak – szögezte le a vásárhelyi Hódi Lászlóné, mielőtt elmondta történetét.A ma már öregségi nyugdíjas vásárhelyi asszony férje fiatalon kapott agyvérzést. Ő évekig ápolta. Emiatt is, illetve később „saját jogán", nyilvántartott reumás betegként, rokkantnyugdíjasként számos intézmény jó néhány orvosával, asszisztensével találkozhatott.– Félévente Makóra járok, kezelnek, tornáztatnak, ami helyrehozza egy időre az ízületeimet – mondja Hódiné Ani.– Karácsony előtt két nappal, ahogy a virágokat hoztam be, a jobb kezem mutatóujja nekidörzsölődött az ajtófélfának. Halvány hámsérülés látszott rajta. Nem tulajdonítottam neki jelentőséget, de karácsonykor egyre jobban fájt. Vettem be fájdalomcsillapítót, nem használt.Megvártam volna az ünnep végét, de december 26-án éjjel már a vállamba sugárzott ki a fájdalom. Az ujjam olyan fényes volt a duzzadástól, mint az üvegpohár. Ültem a fotelban, folytak a könnyeim. Felhívtam az ügyeletet – vagy tizenötször – azon a számon, ami benne volt a telefonomban.Kicsöngött, nem vették föl. Megkérdeztem a tudakozót, jó számot hívok-e, de ők is ezt a harmincast tudták. Hajnali 2 körül taxival mentem a kórház sürgősségi osztályára. A váróban csak a karácsonyfa izzói világítottak. Köszöntem hangosan, előjött egy vörös hajú hölgy, utcai ruhában. Kérdezte, mi a probléma. Mondtam, iszonyúan fáj az ujjam, nem bírom tovább.Azt felelte, már jártam itt ezzel az ujjal – ez nem igaz –, hát nem tudom, hogy ezzel az ügyeletre kell menni? Bizonygattam, hogy sokszor hívtam az ügyeletet. Szerinte nem telefonálgatni kell, hanem odamenni. Egy csöpp együttérzés sem volt a hangjában.Átmentem az ügyeletre, ahol az ajtón láttam az új, hetvenes telefonszámot... Ott aranyosak voltak. Az orvos megvizsgálta az ujjamat, és csodálkozott, hogy ezzel a sürgősségiről ide küldtek.Az ügyeletes orvos beutalót írt Hódinénak – a kórház sürgősségi osztályára. Eszerint: „jelenleg az ügyeleten rendelkezésre álló gyógyszerek közül nem tudunk olyat adni, amelyet ne vett volna be, vagy ne lenne rá érzékenysége. Kérjük a sürgősségi osztály segítségét a fájdalom csillapításában és a sérülés adekvát ellátásában".– Visszamentem. És igen, ingerült voltam, elkeseredett. Szerettem volna beszélni azzal a vörös hajú hölggyel, aki átküldött. Aki most fogadott, nem akarta behívni, keményen rám szólt, hogy üljek már le, egy másik hölgy is odajött, felelősségre vont, hogy ők itt nap mint nap életeket mentenek, ne cirkuszoljak velük.

Nem a kórház gyógyít, hanem az ember

Válaszol, ha engedélyt kap rá



Az esetet rövidítve megírtuk Kallai Árpádnak, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatójának. Azt felelte, részletesen kivizsgálják az esetet, és ha engedélyt kapnak a fenntartójuktól arra, hogy reagáljanak, megteszik.

Azt feleltem, tiszteletben tartom a munkáját, de nem tudom elfogadni azt a hangnemet, amit itt tapasztaltam. Sarkon fordult, elment. Az asszisztens a lakcímkártyámat és a személyit kérte, én meg azt, hogy oltsa föl a villanyt, hogy megtaláljam a táskámban az irataimat.Rácsapott a lámpára, világos lett. Tényleg hangosan beszéltem, de csúnya szót nem használtam. Megalázottnak éreztem magam, és pokoli volt a fájdalmam, olyan erős, mint annak idején szülésnél. Fiatal orvos látott el, ő emberi hangon beszélt velem, injekciót adott be, gyógyszert, megállapította, hogy nagyon gyulladt az ujjam.Hat szúrást ejtett rajta, az első kettőt éreztem, a többit nem. Elbódultam – az orvos azt is elmondta, ez az injekció hatása, körülbelül két óráig tart. Beutalót írt a sebészeti ambulanciára, mondta, 27-én okvetlenül menjek el, és távozott.Az asszisztensnő átkiabált a szomszéd helyiségből, menjek át, beköti az ujjam, de forgott velem a világ, szédültem. Sosem voltam még spicces sem, úgyhogy nem tudom, milyen a részegnek, de ilyen lehet. Alig bírtam menni.Ahogy látta, odavezetett az asztal mellé, bekötötte a kezem – aztán tovább sürgetve kikísért az épület elé, és bement, mondván, rajta nincs kardigán. A váróban egyébként nem volt senki. Szegény taxis vagy hitte, vagy nem, amit mondtam, hogy nem ittas vagyok, csak bódult. Otthon, a kapunál negyedóráig vacakoltam, mire bele tudtam találni a kulccsal a kulcslyukba.Hódinéhoz éjjel eljöttek a kisebbik lányáék, kiváltották a gyógyszereket. Másnap a sebészeti ambulancián az orvos az ujját megvizsgálva azonnal beküldte Szegedre, kézsebészetre, azzal, vigyen kórházi bentléthez szükséges holmikat, mert biztosan műteni fogják.Mire beért, ott már lejárt a rendelési idő, így a szegedi sürgősségire vitték tovább a lányáék. Ott nagyon sokan voltak, és várni kellett, de kedvesek voltak vele, az orvos bemutatkozott neki, és tényleg azonnal megműtötték. Bent tartották utána nyolc napig a traumatológián. Azóta is naponta kell menni vele.– Mindezt azért mondtam el, hogy aki jónak látja, tanuljon belőle. Nem a kórház gyógyít, hanem az ember.