A szántóföldi munkák zajától is megijedhetnek a vadak - Vadsípot kaptak az autósok a rendőröktől

– A vadbalesetek komoly rizikófaktort jelentenek, nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem vadgazdálkodási szempontból is – mondta Vad Róbert, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára Hódmezővásárhely külterületén, a sóshalmi pihenőhelyen. A baleset-megelőzési bizottság a Csongrád Megyei Vadászkamarával közösen szervezte meg azt az akciót, ahol közúti ellenőrzés során nemcsak a sofőrök és a járművek iratait nézték át a rendőrök, hanem tanácsokat is adtak a járművezetőknek, hogyan előzzék meg a vadbaleseteket.– Fontosnak tartjuk a járművezetők figyelmét felhívni arra, hogy nemcsak a párzási időszakban, illetve a táblákkal jelzett szakaszokon kell óvatosan közlekedniük, hanem az erdősávok és a termőföldek mellett is, különösen szürkületkor és az esti, éjszakai órákban. Még körültekintő vezetés mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet. Sokszor hirtelen, féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékeznie a sofőrnek, s mekkora lesz az ütközés ereje – közölte Vad Róbrert.Pinjung Emil, a Csongrád Megyei Vadászkamara Vadgazdálkodási Bizottságának tagja elmondta, megtippelni sem tudják, hány vadbaleset történik, ugyanis nem mindegyiket jelentik be a járművezetők. – Sokszor csak úgy értesülünk róla, hogy a hivatásos vadászok járják a területet, és találnak elütött állattetemeket, apróvadat vagy őzet – mondta el.Vadbaleseteknél mindenki a maga kárát viseli. A vadászatra jogosultak az elhullott állatét, a járművezetők pedig a kocsijuk töréskárát.Ha valakit vadbaleset ért, értesítenie kell a rendőrséget. A rendőrség szól a hivatásos vadásznak. A tapasztalat az, hogy a többség nem így cselekszik. Vagy otthagyják a vadat az út szélén, vagy elviszik, ami lopásnak minősül.Pinjung Emil elmondta, jelenleg a betakarítási időszak okoz fokozott veszélyt. A vadállomány megijed, nem lehet tudni, milyen irányban indulnak el. Könnyen megtörténhet, hogy a közút felé.Az autósokat nem engedték el üres kézzel a rendőrök. Akiknél mindent rendben találtak, annak a jármű karosszériájára helyezhető vadriasztó sípot ajándékoztak.– Már másodszor részesülök rendőri gesztusban – mondta az egyik megajándékozott autós, a szegedi Tímár Zoltán. – Egyszer almát kaptam, most pedig egy vadsípot. Szerencsére még nem ütköztem vaddal, de többször jártam úgy, hogy szinte az autó elejét súrolta az őz, úgy szaladt át előttem. Lehet, hogy még ma felszerelem a vadsípot. Nagyon hasznos ajándék – vélekedett a sofőr.