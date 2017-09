A székkutasi fehérgárdistára emlékeztek a falunapon - Kovács Istvánról nevezték el a falumúzeumot

Őze Sándorné idézte fel a 23 évesen kivégzett fehérgárdista életútját. Fotók: Kovács Erika

– Kovács Istvánról először a nagymamámtól hallottam. Egyszer együtt utazott a vonaton a kivégzett fehérgárdista édesanyjával. Tőle hallotta, hogy mi történt a fiával. Egyébként nem mertek beszélni róla az emberek – mondta tegnap Székkutason, az emlékház névadóünnepségén Őze Sándor professzor, egyetemi tanár. Az emlékházat Kovács Istvánról, a székkutasi fehérgárdistáról nevezték el, akit 1951-ben végeztek ki.

A Békés és Csongrád megyei fehérgárdista mozgalmat az orosházi Blahó János indította el, ő szervezte be Kovács Istvánt is, aki hamar Blahó helyettesévé nőtte ki magát. Sok embert beszerveztek, de az ÁVH is beépült a tagjaik sorába. Több mint 60 embert elfogtak. Blahó Jánost és Kovács Istvánt 1951-ben kivégezték. Még a 80-as években is megfigyeltek jó néhány egykori fehérgárdistát – erről dokumentumok tanúskodnak.

– Kovács István emelt fővel ment a bitófa alá. Az utolsó szavai azok voltak, hogy Isten, haza, szabadság! Az emlékház most már Kovács István nevét viseli. Szeretnénk, ha az utókor nem feledné a mártír nevét és tetteit – mondta Őze Sándorné nyugalmazott pedagógus, aki fiával, Őze Sándorral Parasztballada címmel írt könyvet a Békés és Csongrád megyei fehérgárdista mozgalomról és székkutasi vezéregyéniségéről, Kovács Istvánról (2016. április 6.: Parasztballada a 65 éve kivégzett székkutasi fehérgárdistáról ).