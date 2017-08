A szülők felelősségre vonták az igazgatónőt: minden Táltos-gyereknek találnak helyet

Balázs József, a tankerület vezetője a szülők gyűrűjében. Fotó: Imre Péter

A szülői értekezlet elején olykor taps is kihallatszott a teremből, a végén vita zaja. A sajtó nem mehetett be a megbeszélésre, amelyre a Táltos iskolába járó gyerekek szüleit hívta meg a vásárhelyi tankerület.Az intézményről megírtuk: a nyári szünet közepette derült ki, hogy nem kezdődik el a következő tanév ősztől. A bejelentésről a szülők a sajtóból értesültek. Az önkormányzat és a tankerület segíteni próbál az érintett családoknak. – Most kiderült, három lehetőség közül választhatunk Lacika esetében: a körzeti iskolában Mindszenten, a vásárhelyi Aranyossyban vagy a Kozmutzában kezdheti ősztől a 3. osztályt. A végleges döntés előtt tájékozódunk – mondta a mindszenti Nemesné Törzsök Valéria.A szülőin tájékoztatták a családokat a lehetőségekről, hol, melyik intézményben tanulhatnak tovább gyermekeik. A megyei kormányhivatal nyilvántartása szerint ez 93 tanulót érint. Akik az SNI-ről, a sajátos nevelési igényről szakértői véleménnyel bírnak, választhatják a körzetileg illetékes iskolát, valamint a két erre szakosodott vásárhelyit, az Aranyossy Ágoston Református Óvodát és Általános Iskolát, illetve a Kozmutza Flóra Óvodát, Általános Iskolát és Szakiskolát, a szakértői véleményben foglaltak figyelembevételével.

A nem SNI-s vásárhelyiek az állami fenntartású sulikat – Klauzál, Varga Tamás, Szent István, Liszt, Németh László – választhatják, illetve az egyháziakat, a Szőnyit és a Kertvárosit is. A 15. életévüket betöltött, még tanköteles 7–8. osztályos nebulók a HSZC Kalmár Zsigmond Tagintézményében folytathatják. Ha jelentkeznek, a körzetileg illetékes iskolák kötelesek felvenni és elhelyezni a gyerekeket, de a családok más suli mellett is voksolhatnak. Utóbbi esetben az intézmény vezetője dönt a felvételről.Akad a volt Táltos-diákok között orosházi, gádorosi, nagyszénási és kiskőrösi. Róluk a Békéscsabai és a Kiskőrösi Tankerületnek kell gondoskodnia. Arra nincs lehetőség – amit a szülők szerettek volna –, hogy a közösségek együtt maradjanak. Ezt Varga Bélától hallottuk, aki több segítségre számított. Arany-Tóth Zoltán, akinek a fia szintén sajátos nevelési igényű gyermek, több odafigyelést igényel, úgy érzi, hogy az ügy érintettjei egymásra hárítják a felelősséget, és ennél hamarabb össze kellett volna hívni a szülőket, hiszen két hét van hátra iskolakezdésig.Az értekezletre eljött Mártonné Ritter Mária, a Táltos igazgatónője is, de még a vége előtt elment. Úgy tudjuk, több szülő is felelősségre vonta, miért nem szólt időben.A Táltos iskola vezetése azt állította, az intézmény csak ideiglenesen, a felújítás idejére zár be. A 2018/2019-es tanévre azonban a kapunyitást nehezíti, hogy Almási István vásárhelyi polgármester – késedelmes részletfizetésre hivatkozva – elállt attól a szerződéstől, amely alapján a Táltos részletre megvásárolhatná a Nyár utcai épületet.