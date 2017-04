A Szűzanya állhat a vándorló szent helyére

Nepomuki Szent János most a körforgalomban áll. A vásárhelyiek azt remélik, onnan már nem költözik tovább. Fotó: Kovács Erika

– Elég furcsán néz ki. Nem is tudom, miért nem bontották el, ha már újabb szobrot nem raktak a helyére – mondta Dencsi Sándor, akit Vásárhelyen a Szent István téren szólítottunk meg.A templom előtti talapzaton néhány évvel ezelőttig Nepomuki Szent János szobra állt, most már a város szélén, a 47-es főút laktanya előtti körforgalmában veti vigyázó szemeit a közlekedőkre. A szobornak elég furcsa sors jutott. Eredetileg kőből faragta ki egy ismeretlen művész 1778-ban. Az alkotás az akkori Kis piac térre került, ami ma Kálvin tér. A szobrot arccal dél felé állították, hogy a Hód-tóra nézzen. Nepomuki Szent János ugyanis a vizek védőszentje is.A gondok 1796-ban kezdődtek. Akkor építették fel a református templomot. A szobor arrafelé nézett, amit a református hívek nem vettek jó néven, azt kezdeményezték, hogy vigyék távolabbra.A következő évben Nepomuki Szent Jánosnak egy másik János, egy Szűcs nevű parasztlegény részegen a fejét vette. Nagy árat fizetett a garázda cselekedetért. Az ötven botütés mellett fél év börtönt is kapott. A szobor fejét később nem kőből, hanem fából faragták ki.1884-ben Nagy András János helyi gazdálkodó, akinek a nevét utca is őrzi Vásárhelyen, kutat fúratott, ami miatt a szobornak 10 méterrel arrébb kellett költöznie. Akkor nyugat felé fordították, hogy ne a református templomra nézzen. Hat évvel később a szobrot Bécsben vasból újraöntötték, amire gyűjtésből lett pénz. Arról a helyről 1940-ben költözött tovább, méghozzá a katolikus templom elé, ahol 70 évig állt. Amióta 2009-ben a körforgalomba tették, üres a talapzat.

– Jó lenne oda egy új szobor, mondjuk valamelyik szentről vagy olyan emberről, aki sokat tett a városért. Csak ne olyan stílusban készüljön, mint a Rapcsák-szobor, mert az nekem egyáltalán nem tetszik – mondta Buza Imréné.– Örülnék egy új szobornak. Mindenképpen emberalak illene oda, akár az egyház szentjei közül, vagy pedig Vásárhely híres szülöttei közül is megörökíthetnének valakit – válaszolta kérdésünkre Borsodi Irén. Sógornője, Baranyi Sára hozzátette, már annak is örülnének, ha egy mellszobrot kapna a talapzat.Hogy áll-e majd ott szobor, Jakab Zoltán Tibortól, a Szent István-templom plébánosától is megkérdeztük. – Idén augusztus 20-án lesz 80 éves a templom. A kerek évforduló kapcsán levelet írtam a városvezetésnek, amiben kértem a hozzájárulásukat ahhoz, hogy a talapzatra a Szűzanya szobrát készíttessük el. Az egyháznak erre sajnos nincs pénze. Reménykedünk a kedvező döntésben.Kószó Péter alpolgármestert kérdeztük, támogatja-e a város az új szobor állítását.– Hivatalosan erről még nem tárgyaltunk. Én egyébként maximálisan támogatom, akár magánemberként is segíteném adománnyal megvalósítását – mondta lapunknak.