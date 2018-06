A tavaszi belvíz helyén most kövér a legelő

Ezen a területen tavasszal derékig ért a víz. Most gyógynövényekkel teli, gazdag legelő.

Fotó: Kovács Erika

Sirkó Zoltán 2005-ben alapította meg alternatív gazdaságát Hódmezővásárhely-Kéktón. Tavasszal a belvizek idején már jártunk nála (2018. március 24.: A belvíz nem ellenség, hanem lehetőség – vissza kell adni a természetnek a területeket, ahol megáll a víz). A földje egy része akkor szó szerint csónakázótóvá alakult át, derékig érő vízzel. Nem ijedt meg tőle. Azt mondta, azon a területen, amit a víz uralt, nem erőlteti a szántóföldi gazdálkodást. Figyeljük meg, hogy nyáron ott milyen kövér lesz a legelő. Megnéztük, és tényleg...– Ezeken a szántókon foltokban hiányzik a kukorica meg a napraforgó. Nem hoznak annyi bevételt, mint amennyi imputanyagot felhasznál a termeléshez a tulajdonosa. Nem értem, miért nem engedik, hogy azzá váljon itt a föld, amivé szeretne, legelővé vagy erdővé... – mutatta a Rárósi út és Kéktó közötti földeken Sirkó Zoltán.Az elmúlt napok nagy mennyiségű csapadéka miatt most is több helyen állt a víz a szántóföldeken.– A szemléletváltást forszírozom. Nem a 40 aranykoronás földeket szeretném visszaerdősíttetni. Ott szakszerűen kell intenzív gazdálkodást folytatni, hiszen az embereknek enniük kell, gabonára szükség van. Viszont az összes kedvezőtlen adottságú területen, ahol alacsony az aranykorona-érték, vízjárta a terület, ott igen. Vásárhelyen annak idején, a folyószabályozás előtti időkben, 80 állandó vizű tó volt. A tó ott alakult ki, ahol alacsonyabb volt a térszint. Ma ezeken a felületeken is gazdálkodnak, és panaszkodnak a vízre. Pedig a helyben keletkező vizeket helyben kellene tartani. Akkor magától erdősül a terület, vagy éppen jó legelők alakulnak ki. Egy ilyen erdőnek nemcsak az a haszna, hogy később majd fát lehet vételezni belőle, hanem az is, hogy a testében tárolja a vizet, pozitív hatással van a mikroklímára. Ez busásan visszahozná azt a terméskiesést, amit a rosszul művelhető szántóföldtől várnánk.