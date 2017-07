A Tóalj egyértelmű, az Oldalkosár kevésbé: az árvízvédelem emlékei a belvárosi utcanevek Vásárhelyen

– Itt születtem, és egész életemben itt éltem – mesélte a Hősök tere 4. szám alatti portáján Réthátyné Szerdahelyi Gizella. – Nagyon szeretek itt lakni, jó hely. Emlékszem, hogy a születésemkor még

Hal térnek hívták. Az már nem rémlik, hogy Futó Mihályon kívül még hogyan nevezték el, de kőburkolat volt itt, a téren még nyilvános vécé is működött – emlékezett vissza.



A teret valóban Hal térnek hívták 1934-ig, amikor a Bethlen Gábor Református Gimnázium egykori igazgatója, Futó Mihály nevét kapta. A Hal tér elnevezés onnan jött, hogy a Tisza szabályozása előtt a mostani Hősök terén halat árultak.



Az Oldalkosár utca elnevezéséről több verzió is terjed.



– Úgy tudom, hogy mivel Vásárhely mezőváros, ezért régen is sokan jártak kerékpárral, és az azokon lévő kosár miatt kapta ezt az elnevezést – fogalmazott Csák Péterné, aki 1982 óta lakik az Oldalkosár utcában. – Jó itt lakni, a lányaim is itt nevelkedtek fel – mondta.



Egy másik, szintén elterjedt változat szerint az utcában egykor vásárokat tartottak, és az ottani piacosok kosara miatt kapta az Oldalkosár nevet.



Az igazság azonban szintén a vízhez köthető, Dömötör János művészettörténész 1971-es Vásárhelyi utcanevek című tanulmányában arról írt, hogy az Oldalkosár elnevezés azokról a kosárszerűen összefont fűzfavesszőkről származik, amelyekkel az Árpád utca környékén a város déli részén védték a partot a Hódtó vízmosása ellen.



– Teljesen alaptalanok a különféle történetek, tulajdonképpen az Oldalkosár, Hódtó, Tóalj utca elnevezés mind a belvíz- és árvédelemnek állít emléket, amely a Tisza szabályozása előtt jellemző volt – fogalmazott Bernátsky Ferenc, a Tornyai János Múzeum történésze.