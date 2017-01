A többség belenyugodott: 40 forinttal drágult a parkolás Vásárhelyen

Nagykanizsán a legdrágább



A Zala megyei városban kerül a legtöbbe a parkolás Magyarországon. Mivel az emberek nem tartották be a maximális parkolási időre vonatkozó szabályt, ezért a közgyűlés eltörölte a 2 órás korlátozást. Cserébe azonban az óradíjat 280 forintról 600 forintra emelték.

Sándor István szerint közterületen nem szabadna pénzt kérni a parkolásért. Fotó: Kovács Erika

– Nem is figyeltem, pedig elég nagy méretű számokkal jelzik az automatán az emelést – mondta Sápi Roland . – Nem hódmezővásárhelyi vagyok, de a munkám miatt sokszor jövök a városba. Természetesen nem örülök az emelésnek. De az igazság az, hogy Szegeden sokkal többe kerül a parkolás, és ott még nehezebb helyet találni.– Hetente körülbelül 1 millió forint a bevételünk a parkolásból – ezt Magyar Józseftől, a városellátó kft. ügyvezetőjétől tudjuk. – Jelentős a lakossági bérletesek száma is, akik az otthonuk közelében szeretnék letenni a gépkocsijukat. Itt is volt január 1-jétől emelés, az éves bérlet ára 7200 forintról 10 ezer 800 forintra emelkedett.Az eddigi kettő helyett három parkolási zónát vezetett be a közgyűlés, a belváros és a piac környéke mellett a strandnál is. Az eddigi általános, éves parkolási bérlet 72 ezer forintba került. Most zónánként 36 ezer forint lett. Vagyis ha valaki csak a belvárosban kíván parkolni, fél áron ússza meg tavalyhoz képest. Újdonság a napijegy is. A strandnál, várhatóan az első negyedévben, leszerelik a sorompókat. Ott is automatákat helyeznek el.

– Nem örülök neki, de tudomásul veszem, hogy negyven forinttal emelkedett a parkolási díj. Nem tudunk ellene semmit sem tenni. Inkább az a probléma, hogy kevés a parkoló. Ezen kellene változtatni – mondta Majsainé Baji Hajnalka – Alapból rablás az egész parkolási díj – ezt Sándor Istvántól hallottuk. – Közterületen hogy lehet pénz kérni azért, hogy leparkol egy autó? A legdühítőbb, hogy a kórház környékén is fizetni kell. Egyszer úgy büntettek meg, hogy véradáson voltam, és lejárt a jegyem. Felháborító!A szegedi Siflis Attila szerint csak nézőpont kérdése, hogy drágább lett a parkolás Hódmezővásárhelyen. – Attól függ, mihez képest? Nálunk, Szegeden sokkal többe kerül egy óra. Az ottani árakhoz képest itt baráti áron lehet megállni az autóval.